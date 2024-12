O núcleo do prefeito

Foto: FCO FONTENELE EVANDRO Leitão escolhe pessoas de confiança para funções chave

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) tem um leque numeroso de aliados a contemplar. São conhecidos até agora sete secretários. Há nomes políticos, e muito, mas até agora o que predomina são escolhas pessoais do futuro prefeito. Definiu duas das três principais políticas públicas: saúde e segurança pública. Socorro Martins e Márcio Oliveira. Duas pessoas com atuação política, mas escolhidos fundamentalmente pela trajetória profissional na área. Falta a educação, que deve seguir a mesma trilha, pelo que se sabe das conversas.

Uma terceira indicação já feita também não é principalmente política, embora seja alguém de dentro da estrutura de governo há bastante tempo: Denise Carrá no Turismo, setor crucial para a economia da cidade. A escolha teve as bênçãos da presidente estadual da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), Ivana Bezerra, que chegou a ser, ela própria, cotada para o cargo.

As outras quatro indicações são da cota pessoal de Evandro. Duas já eram conhecidas e já abordei na coluna de sexta-feira, 13: Júnior Castro (PT) e Hélio Leitão.

Foi confirmado outro nome que O POVO já vinha apontando na equipe: o vereador Eudes Bringel (PSD). Ele era mencionado como responsável pela articulação política. Será o chefe de gabinete, onde provavelmente terá papel nessa interlocução. É provavelmente o mais próximo a Evandro já anunciado.

Esteve junto do prefeito eleito na diretoria do Ceará Sporting Club. Por indicação de Evandro, é vice-presidente da Federação Cearense de Futebol. Quando Evandro era secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, no segundo governo Cid Gomes (PSB), Bringel teve cargo na pasta. Como vereador, fazia campanha de Evandro para deputado estadual.

Silvia Correia, escolhida para Controladoria e Ouvidoria, é parte da cota que Evandro leva da Assembleia Legislativa, onde é também controladora. Outro egresso é Hélio Leitão, hoje assessor especial da presidência da Casa e que já foi procurador-geral no Legislativo, também com Evandro.

Empreitada

Próximo titular da Segurança Cidadã, o coronel Márcio Oliveira se tornou comandante-geral da Polícia Militar em 2020, logo após o maior motim da história da corporação. Neste ano, foi candidato a prefeito do município natal, Itapiúna, pelo Agir, na eleição deste ano. Teve 308 votos e ficou na terceira e última colocação.

Fila

O Estado do Ceará paga dois conselheiros de tribunal de contas sem trabalharem. Por causa da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em 2017, os conselheiros foram postos "em disponibilidade". Como a extinção não é culpa deles, ficam recebendo até aparecer vaga para assumirem.

Hoje há dois conselheiros nesta situação: Manoel Veras e Domingos Filho. Pedro Ângelo, Marcelo Feitosa e Francisco Aguiar se aposentaram. Hélio Parente pediu exoneração da função para assumir cargo no governo. Ernesto Saboia foi indicado para uma nova vaga no TCE. O razoável, por economia, para o Estado, seria aproveitar quem já recebe para a mesma função, mas não a exerce hoje.

Autor da emenda à Constituição que extinguiu o TCM, Heitor Férrer defende que a convocação do conselheiro mais antigo — Veras, no caso — deveria ser automática. Heitor escreveu sobre isso em artigo no O POVO.

Seria econômico, mas tiraria dos atuais envolvidos o poder político da indicação. Além de as escolhas anteriores terem ocorrido em cenários muito diferentes.