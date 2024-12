Indicação de Idilvan passa por relação pessoal e aval de Cid, Camilo, Elmano e Izolda

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados Idilvan Alencar: educação em Fortaleza

Com a escolha de Idilvan Alencar (PDT), o prefeito eleito Evandro Leitão (PT) fecha as três áreas mais importantes na ponta, naquilo que chega à população. Idilvan na Educação, Socorro Martins na Saúde e Márcio Oliveira na Segurança.

Idilvan e Evandro têm relação de longa data, muito antes de conhecerem Camilo Santana (PT) ou Elmano de Freitas (PT). Os dois entraram em 1994 na Secretaria da Fazenda. Trabalharam no mesmo prédio até 1996, na rua Senador Alencar com Castro e Silva. Os dois faziam dobradinha como deputados. Em Itapipoca, por exemplo, formavam chapa juntos, Idilvan para federal e Evandro para estadual. Essa também foi chapa apoiada pela torcida do Ceará.

O parlamentar é filiado ao PDT, vinculado ao grupo que apoia o governo Elmano. Já na pré-campanha, declarou apoio a Evandro e fez campanha pelo prefeito eleito.

O plano inicial para a secretaria era Izolda Cela (PSB), que não aceitou. Então, foi feito o convite a Idilvan, que é muito próximo a ela.

Apoios à indicação

Camilo ficou feliz com a indicação e mandou mensagem. Cid Gomes (PSB) conversou com Idilvan e o incentivou a assumir o cargo. Idilvan também falou com Chagas Vieira, novo secretário da Casa Civil do Estado, que afirmou que Elmano também torcia para que ele aceitasse o convite.

Na manhã de sábado, antes de ser confirmado, Idilvan conversou com Izolda. Na sequência ele disse a Evandro que aceitava. “Só dei o sim definitivo depois de passar pelo crivo dessas pessoas”, disse à coluna.

Conversas

Evandro tinha chamado Idilvan para conversas duas vezes. Falaram sobre educação e o prefeito eleito até o sondou sobre nomes para a área. Mas não tinha havido qualquer sondagem antes sobre ser secretário. Foi “de supetão”. Idilvan admite que o convite foi um susto. Ele evita falar sobre projetos e planos. Quer antes definir com o prefeito eleito. Ele menciona as creches como uma prioridade, a partir do que Evandro já dizia na campanha.

Aliados

Idilvan se licencia do mandato de deputado federal para ser secretário em Fortaleza. Ressalta que em nada se sente diminuído por isso. Foi, inclusive, assunto na conversa com Cid, a forma como a decisão podia ser vista. Porém, Idilvan diz que sentia falta do dia a dia da execução, inclusive para se credenciar no mundo político.

Um receio, contudo, é os professores do Interior que votaram nele para representá-los estarem decepcionados. Em particular aqueles que Idilvan estimulou a entrar na política e serem candidatos. Por isso, ele pretende ir ao Congresso Nacional com certa frequência e seguir acompanhando pautas.

Disputa em Fortaleza

Idilvan aponta como fator para ter aceito o convite o espaço que a extrema-direita ganhou em Fortaleza. Ele acredita ser necessário ocupar esse espaço. A votação de André Fernandes (PL) este ano é uma mostra disso, mas também a vitória de Capitão Wagner (União Brasil) na Capital em 2022, para governador, e o resultado muito próximo de José Sarto (PDT) do próprio Wagner em 2020. A educação, ele aponta, é a política pública com mais inserção na Cidade. Nos bairros, muitas escolas particulares fecharam. Na maior parte dos bairros, hoje só há escolas públicas. “É uma oportunidade de fazer um trabalho muito bom, diferenciado sob todos os aspectos”, crê o futuro secretário.

Ele confessa a ansiedade para assumir. Sente-se rejuvenescido. “Me sentido como se estivesse começando minha carreira”.