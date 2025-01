Secretariado de Evandro tem hegemonia de PT e PSD e espaço até para apoiador de André Fernandes

Foto: Samuel Setubal Vice-prefeita Gabriella Aguiar e prefeito Evandro Leitão

Todo o secretariado de Evandro Leitão (PT) considerou ingredientes políticos, mas foram as secretarias regionais particularmente usadas para contemplar aliados. Aqueles que vinham do 1º turno, os que aderiram no 2º turno e até quem apoiou André Fernandes (PL). Parte das composições para governar.

Talvez nenhuma indicação, por isso, chame mais atenção que a do vereador Márcio Martins, para a Regional 10. Ele é filiado ao União Brasil, ligado a Capitão Wagner. No segundo turno, fez campanha para André Fernandes (PL) contra Evandro.

Também merece destaque o espaço do PSD. Já tem a vice-prefeita, Gabriella Aguiar. Ela assume a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Há ainda o chefe de gabinete, o vereador Eudes Bringel, indicação mais de Evandro que do partido. Ainda assim, é alguém do partido, e abre vaga na bancada na Câmara.

Há ainda o secretário da Proteção Animal, Apollo Vicz, vereador que abre mais uma vaga na Câmara. Ainda há o suplente de vereador, Adams Gomes, na Regional 12. Pode ser para contemplar mais o pai dele, ex-deputado estadual Tin Gomes (PDT). Mas, é mais um espaço da sigla.

Só fica atrás do PT, que tem o secretário de Governo, Júnior Castro. Certo, é recém-filiado, e ligado fundamentalmente a Evandro. A secretária das Mulheres, Fátima Bandeira, é ligada ao deputado federal José Guimarães, assim como Antônio Alves Filho, o Conin, presidente do PT Ceará e secretário da Regional 1.

O titular da Habitafor, Jonas Dezidoro, é próximo ao deputado federal José Airton Cirilo (PT). Outro que chegou ao PT recentemente foi o vereador Júlio Brizzi, secretário da Juventude. Para a Regional 5 foi Jovanil Oliveira, que já exerceu mandato de vereador.

Além, é claro, do próprio prefeito, outro neopetista.