Bolsonaristas e petistas nas torcidas de Ceará e Fortaleza

Foto: Brenno Rebouças, em 7/3/2023 Torcidas de Ceará e Fortaleza em Clássico-Rei

Este sábado é dia de Clássico-Rei e trago o assunto para a política para apimentar ainda mais o ambiente já condimentado. No segundo turno do ano passado, a pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO, pesquisou o tamanho das torcidas na Capital. Também perguntou como as pessoas se definem politicamente na escala do bolsonarismo ao petismo. Aproveito o ensejo do jogo deste sábado para trazer o cruzamento das duas informações. Há mais bolsonaristas na torcida do Ceará ou na do Fortaleza? E mais petistas?

A pesquisa pediu às pessoas que se identificassem numa escala de 1 a 5, na qual 1 é o mais bolsonarista e 5, o mais petista. O 3 não é nem petista nem bolsonarista. O 2 seria um bolsonarista moderado. O 4, um petista moderado.

Entre os que se disseram torcedores do Ceará, 32% se identificaram com o bolsonarismo — 25% na opção 1 e 7% na 2. Disseram ser petistas 48%¨,36% na opção 5 e 12% na 4. Outros 17% não se identificaram nem como petistas nem bolsonaristas e 3% disseram não estar em nenhum dos campos.

Na torcida do Fortaleza, 30% se disseram bolsonaristas — 23% na opção 1 e 7% na 2. Os petistas foram 43%, com 35% na resposta 5 e 8% na 4. Nem petista nem bolsonarista foi a opção de 23%. Houve 3% que não se colocaram em nenhum dos campos e 1% que não soube responder.

No total dos entrevistados da Capital, independentemente de time, a maior parte da população se identificou como petista, seja 4 ou 5. Foram 44% os que disseram ser petistas, na soma das opções 5 (33%) e 4 (11%). Já os que se disseram bolsonaristas foram 30%, sendo 23% na opção 1 e 7% na 2. Os que não se disseram nem petistas nem bolsonaristas, sem inclinação para qualquer lado, foram 21%.

O Datafolha ouviu 826 pessoas, com 16 anos de idade ou mais, entre os dias 8 e de 9 de outubro do ano passado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Qual torcida é mais bolsonarista ou mais petista?

Em resumo, a maior parte dos resultados está dentro da margem de erro. O resultado do segundo turno mostrou a cidade muito dividida entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) e isso foi visto em todos os segmentos, inclusive clubísticos. Importante levar em conta que era um segundo turno muito acirrado e com capacidade de mobilizar paixões. Foi a eleição mais equilibrada nas capitais e a mais parelha que Fortaleza já conheceu. Isso certamente influenciou respostas. Pessoas que quatro meses atrás se definiram de uma maneira talvez se entendessem de maneira diferente hoje.

Disto isto, o total de bolsonaristas na torcida do Ceará foi de 32%, enquanto na do Fortaleza foi 30%. A diferença fica dentro da margem de erro. A média geral na cidade foi de 30%. Os bolsonaristas convictos foram 25% na torcida do Ceará e 23% na do Fortaleza. Também empate técnico. Não dá para dizer que o índice é maior em uma ou outra.

O total de petistas na torcida do Ceará foi de 48%. Na do Fortaleza, 43%. Na variação da margem de erro para mais e para menos, dá empate técnico também. A média geral foi de 44%. Os petistas convictos e alvinegros foram 36%. Os tricolores, 35%. Aí já é quase empate numérico.

A torcida do Ceará, portanto, aparece com percentuais maiores tanto de bolsonaristas quanto de petistas, mas dentro da margem de erro. A torcida do Fortaleza teve mais gente que não se diz nem uma coisa nem outra — o que se passou a chamar pejorativamente de “isentões”. São 23% na torcida do Fortaleza e 17% na do Ceará. A média da cidade foi de 21%.