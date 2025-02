Desaprovação em alta no continente

Foto: Ricardo Stuckert / PR JAVIER Milei e Lula em encontro do G20

A pesquisa Latam Pulse, feita em parceria entre AtlasIntel e Bloomberg, mostra interessante panorama de cinco países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Os números mostram o seguinte: em quase todos, a desaprovação aos governos é maior que a aprovação. A exceção é o México, onde a presidente Claudia Sheinbaum está em começo de mandato. É a única mulher presidente nos cinco países pesquisados. Ela tem 62% de aprovação e 36% de desaprovação. Nos demais países, a desaprovação é de 50% ou mais.

Lula e Milei

O presidente brasileiro Lula e o argentino Javier Milei mobilizam a polarização política. Curioso observar que, perante a opinião pública dos respectivos países, ambos são avaliados de forma muito parecida, inclusive na trajetória recente da aprovação de ambos. Lula tem 51% de desaprovação, Milei tem 50%. A aprovação de Lula é de 46%. A de Milei, 47%.

Divisão

Sem surpresa, a pesquisa aponta ainda o Brasil como país onde a polarização política é maior dos cinco avaliados.

Eleição

Apesar da contínua piora, Lula ainda venceria os adversários de 2022, se a eleição fosse hoje. Teria 44%, contra 40,6% de Jair Bolsonaro (PL). Mas, a eleição não é hoje. Se a piora seguir até o ano que vem, a reeleição ficará improvável.

Comparação entre Lula e Bolsonaro

Para 48,5% dos entrevistados, o governo Lula é melhor que o de Bolsonaro.

São 45,8% os que acham o governo Lula pior que o do antecessor.

Outros 5,7% acham que são iguais.

Erro grande

A pesquisa mediu a opinião das pessoas sobre 13 temas, que incluem nomeação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) à tentativa de fiscalizar as operações via Pix. De longe, aquele que mais gente considera ter sido um erro foi a tributação de compras até 50 dólares em sites estrangeiros. Foram 70% os que apontaram ter sido equivocado. A fiscalização do Pix foi mencionada por 58%.

Trump e os Estados Unidos

A pesquisa também avaliou a impressão nos cinco países sobre os Estados Unidos e o presidente Donald Trump. Como regra, a imagem do país é melhor que a do atual presidente. Isso vale para as quatro nações sul-americanas pesquisadas. No México, a situação se inverte. A imagem de Trump é positiva para 39%. A dos Estados Unidos, apenas para 23%. Afinal, já dizia a famosa frase de Porfírio Diaz: “Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos”. Tem coisa que só quem é vizinho sabe.