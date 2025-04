Os discursos no PSB

Foto: FERNANDA BARROS EUDORO Santana, o presidente do PSB nacional, Carlos Siqueira, e Cid Gomes

O PSB se tornou uma das maiores forças políticas do Ceará com a filiação de prefeitos e parlamentares que antes estavam no PDT. Mas, diferentemente da situação do antigo partido, a situação na atual legenda não tem conflito visível a olho nu. O que não significa que seja uma legenda monolítica. Há diferenças de discurso sobre a composição na chapa para 2026.

O presidente do partido no Ceará é o ex-deputado estadual Eudoro Santana, com décadas de atuação no partido. Ele diz que o partido, no ano que vem, deverá apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e de Cid Gomes (PSB) no Senado.

Do outro lado está o próprio Cid Gomes, que diz que não quer mais concorrer a senador. “Não tenho pretensão nem de ser candidato a senador, que têm muitos pretendentes”, disse em janeiro.

Em fevereiro, ele foi além e sugeriu um substituto. “Se o PSB tiver uma vaga, na composição de uma chapa majoritária lá para frente, o meu candidato a senador é o Júnior Mano. Quero deixar isso aqui de público”. Ocorre que Eudoro insiste na opção Cid, mesmo sem o senador querer.

No sábado passado, o presidente salientou que a eleição ainda está longe e que a formação das chapas será debatida até lá. Porém, questionado pelo colega Henrique Araújo sobre uma eventual candidatura de Júnior Mano, ele respondeu: “O nosso candidato ao Senado é o Cid, é o candidato à reeleição e nosso líder”.

Dias antes, ele havia sido ainda mais enfático: “A nossa defesa intransigente é que ele (Cid) seja o nosso senador, inclusive, até brincando com ele, eu coloquei até para ser o suplente dele. Nós queremos dizer que o Cid é o nosso candidato preferencial na chapa com Cid senador e Elmano pra governador".

Eudoro não é o único a pensar assim. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), é da mesma tese. “O senador Cid é o senador do PSB, tem a preferência, seria muito importante uma nova eleição dele, para reconduzi-lo ao Senado. É um dos maiores, se não for o maior político que esse Estado já teve, então ele tem essa preferência”, disse ao podcast Jogo Político, aqui no O POVO. Parlamentares do PSB têm a mesma posição.

Claro que Cid não vai ser candidato à força, mas existe pressão. O filho de Eudoro, ministro Camilo Santana (PT), também defende Cid reconduzido ao Senado. Fala que as únicas definições para a chapa no ano que vem são Elmano para a reeleição e Cid para senador — caso queira. Há muita gente querendo, como o próprio Cid reconheceu. Se não for ele, as conversas se abrem.

Cid deixou claro que lançar Júnior Mano é posição pessoal, não do partido. “Não estou colocando essa responsabilidade no nome de ninguém, só na minha responsabilidade”.

Os blocos

Eudoro já havia afirmado que a filiação de Júnior Mano ao PSB não passou por ele. Segundo o presidente estadual, o ingresso foi tratado na direção nacional e com Cid Gomes, sem nenhum contato com o comando estadual. Mano, além de tudo, é investigado em inquérito da Polícia Federal, por suposto uso eleitoral de emendas parlamentares.

Eudoro é o presidente do partido e, mais que isso, o maior elo do PSB com o governismo, pelo laço entre pai e filho. Leo Couto é da mesma linha, do PSB camilista. Porém, a relevância do PSB passa pelos prefeitos e deputados. E quem levou os gestores e parlamentares ao partido foi Cid. Uma força que passa muito por Júnior Mano.

Relação com o governo

Porém, para esses prefeitos e deputados, o vínculo com o governo é imprescindível. Não chega a ser um ponto polêmico. Todo mundo no PSB quer ser governo. Entretanto, para Eudoro, a aliança com o PT — e Camilo e o governo — é mais sólida, digamos assim. Cid, no estremecimento do fim de 2024, por causa da Assembleia Legislativa, já mostrou que o apoio a Elmano não é garantido nem automático.