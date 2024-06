Foto: Lula Marques/Agência Brasil Deputados do PL Ricardo Salles e Luciano Zucco

Queimaram o arroz

O deputado federal Zucco (PL-RS) já reuniu 100 assinaturas até ontem para abrir a CPI do Arroz. E a Comissão, se vingar, tem suspeita de sobra para investigar. Duas empresas criadas em 2023 por um ex-assessor de Neri Geller, o recém-nomeado Secretário de Políticas Agrícolas do MAPA, abocanharam 44% do produto a ser comprado no leilão pelo Governo e vão embolsar mais de R$ 580 milhões.

O ex-assessor é Robson de Almeida França, que trabalhou com Geller quando foi deputado. Geller já foi chamado a Brasília para se explicar. Ele jura aos ministros palacianos que não tem ligação com o negócio. A 3ª empresa, que vai faturar R$ 730 milhões, intermediará a compra do cereal por... lojinha de venda de pão de queijo em Macapá. O TCU e a PF têm caminhões de sobra para carregar essa $afra numa viagem só.

Tarcísio com Jair

Se havia alguma dúvida até sábado sobre a posição política do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito da sua ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ficou clara no 3º Fórum Esfera na sua participação num painel: “Eu sou bolsonarista e vou continuar sendo bolsonarista. E isso significa que eu sou conservador e sou liberal”, respondeu, provocado. Ele desfilou críticas contra o Governo Lula da Silva.

Petróleo do norte

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira afirmou no Fórum Esfera do Guarujá que o Brasil vai avançar na exploração da margem equatorial, que envolve as reservas na faixa do Amapá ao Pará. “O que se discute neste momento é apenas a autorização para se pesquisar a potencialidade de petrolidade. Nós vamos ou não vamos conhecer as nossas potencialidades naturais?”. As reservas podem ser maiores que a do pré-sal.

In Memoriam

O trágico caso da empresa Cobasi, de pet shop, em Porto Alegre, no qual animais foram deixados no porão da loja que foi alagada, virou tema de audiência pública amanhã na Câmara dos Deputados. Foi solicitada pelos deputados federal Marcelo Queiroz – conhecido por sua atuação em defesa dos pets – e Delgado Matheus Laiola. “Pelo menos 38 cães e gatos morreram em uma loja no bairro Praia de Belas”, acusa Queiroz.

Olho na(o) mala!

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, enviou carta para o presidente da Câmara, Arthur Lira – à qual a reportagem teve acesso – pedindo atenção especial na análise de um veto presidencial na lei 14.368/22. Ele se mostrou contra a franquia mínima de bagagem de 23kg e 30kg para voos nacionais e internacionais, respectivamente. Alegou que as passagens podem encarecer.

Tanure em Lisboa

Após tentativa sem sucesso de adquirir em Bolsa o controle da tradicional empreiteira portuguesa Teixeira Duarte, no mercado há mais de 100 anos e presente em 22 países, o empresário Nelson Tanure, sócio da Gafisa, mantém agora negociações muito discretas com membros da família que são sócios minoritários a fim de conseguir uma fatia que lhe permita o controle. Procurado pela Coluna, Tanure não quis comentar.

ESPLANADEIRA

#CNC aprova avanços na atualização da Lei Geral do Turismo. #Ebserh fará gestão de complexo hospitalar no Rio. #Marajó (PA) recebe Centro Especializado em Atendimento às Mulheres. #BMJ e ICC Brasil reúnem líderes para debater comércio exterior sustentável. #CONTAG reivindica pagamento das modalidades de crédito instalação para famílias assentadas. #AquaRio recebe com exclusividade a exposição "Baleias Cariocas".