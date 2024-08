Sérgio Moro em alta no Paraná para 2026

Foto: @izanio_charges Sérgio Moro no páreo para as eleições de 2026





A despeito da derrocada da Lava Jato, o senador Sergio Moro (União-PR) vai bem na política. Livrou-se do pedido de cassação do mandato e agora aparece líder nas pesquisas encomendadas pelos partidos para o Governo do Estado, sem Ratinho Jr (PSD) no páreo para 2026.

A mais recente, a Paraná Pesquisas, dá 41,3% de intenções para Moro, 17,2% para o prefeito Greca, 11,2% para Cida Borghetti.

Registro oficial

O general Marco Antônio Amaro dos Santos, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, terá de responder, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, pelas supostas intimidações e ameaças de agentes do GSI a brasileiros que protestavam, no Chile, contra a presença do presidente Lula da Silva no país.

O requerimento é do deputado Marcos Pollon (PL-MS). O parlamentar também pede que seja identificado um ajudante de ordens que filmava as manifestações pacíficas, tirava fotos e chegou a pedir identificação de alguns brasileiros, sem qualquer prerrogativa para isso.

Poeira baixa

A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou convites ao assessor do Palácio, Celso Amorim, e ao chanceler Mauro Vieira. Amorim deve aparecer amanhã e há certeza no Itamaraty que vai eximir Vieira de trapalhada verbal pró-Venezuela. O chanceler viajou para fora do País. Na Câmara, os governistas trataram de não aparecer na Comissão hoje para não dar quorum e evitar a convocação da dupla.

Costa x Carlos

Chefão do PL, Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro não estão mais tão bem afinados como antes na pauta política. Costa Neto economiza as palavras para se dirigir ao Capitão, para não magoá-lo, em razão das críticas do cacique a Carlos Bolsonaro. Para os dirigentes do PL, Carlos tem atrapalhado tratativas de coligações. O pai já pediu para ele dar um freio nas críticas às chapas do partido Brasil adentro.

Bets na pauta

A Loteria do Estado do Rio vai recorrer da decisão do desembargador do TRF da 1ª Região, Pablo Dourado. A Loterj está amparada pela legislação que dá autonomia à concessão de outorgas a empresas que queiram atuar no Estado. O pioneirismo do Governo do Rio e da Loterj na regulamentação do mercado de bets é imprescindível para a segurança jurídica, a regularização fiscal das empresas e geração de empregos.

Work da proteção

Para apertar o cerco a agressões verbais e ameaças contra mulheres praticadas pela internet, a Secretaria de Segurança do DF fez um treinamento inédito sobre o tema para policiais e outros profissionais de segurança. O programa foi organizado pela Edtech e pelo Centro de Estudos Avançados de Proteção de Dados de Brasília (CEAPD), instituições especializadas em educação digital.

ESPLANADEIRA

#Até sexta, Fundação Grupo Boticário destaca a conservação da natureza na Rio Innovation Week. #MV Bill e Luiz Eduardo Soares discutem livro "Cabeça de Porco" hoje, no Clube de Leitura CCBB Rio. #Curitiba recebe festival de cinema universitário com sessões gratuitas na Cinemateca de 27 de agosto a 1º de setembro. #Inscrições abertas para o Prêmio Jovens Visionários Prudential até o dia 5 de setembro. #5ª Edição da Inclui PcD, feira de empregabilidade, reunirá 5 mil vagas.