LATAM: Turbulência no mercado

Foto: @izanio_charges LATAM utiliza aviões da VoePass

.



A LATAM pode sofrer turbulência no mercado, a começar pelo céu político de Brasília, em relação ao acidente fatal com o avião ATR da VoePass mês passado. O deputado Áureo Ribeiro (SDD-RJ) pretende realizar audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor para debater a responsabilidade solidária da companhia chilena no caso. Segundo o parlamentar, a empresa aérea possui um acordo de codeshare, na qual vende passagens para destinos mas utiliza os aviões da VoePass.

A LATAM tem acordos semelhantes com a Ibéria em Guarulhos e Madrid, e outra com a Qatar Airways em Guarulhos e Doha. “A LATAM dá a entender que considera sua relação com a VoePass um mero acordo comercial e, aparentemente, transfere para o passageiro a responsabilidade de ter embarcado no ATR 72-500”, explica o deputado.

Lula na ONU

Clima de paz no Itamaraty e no Planalto, com alívio nas pressões envolvendo a Venezuela. Os diplomatas priorizam agora o discurso do presidente Lula da Silva na Assembleia da ONU. Lula não deve citar as ditaduras de Cuba, Venezuela e Nicarágua, aliadas de seu Governo. O objetivo é criticar os “riscos” do avanço da extrema direita no mundo e exaltar o social-progressismo ideológico.

Epa, epa

Enquanto a Câmara faz vista grossa para as denúncias que culminaram na demissão do então ministro dos Direitos Humanos, no Senado há três convites pendentes de votação na Comissão presidida pelo petista Paulo Paim (RS), para que Sílvio Almeida e Anielle Franco falem sobre o caso. As iniciativas são de Magno Malta (PL-ES) e Izalci Lucas (PSDB-DF). Governo trabalha para que os pedidos sequer sejam apreciados.

Trava oficial

Firmado em 2019, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado desde 2022, o acordo sobre Serviços Aéreos entre os governos de Brasil e Israel sequer tem relator designado. O lobby árabe-muçulmano tem logrado êxito ao “congelar” os acordos com Israel, com o lobby de Celso Amorim, assessor da Presidência da República e nitidamente pró-Palestina.

O grande eleitor

O magnata do setor de logística de energia e combustíveis, Rubens Ometto, está cuidando de abastecer seu trem político. Já é o maior doador das eleições no Brasil. Registrou até ontem R$ 7,3 milhões do próprio bolso (em seu CPF) para numerosos candidatos a prefeitos e vereador em diferentes estados. Ometto apoia em especial nomes indicados pelo presidente da Câmara paulistana, Milton Leite.

Grande família

O candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade (União), aliado do governador Wilson Lima, tem família muito prestigiada na relação com o estado. Empresas do pai, sobrinho e irmãos de Cidade, que é o presidente da Assembleia Legislativa, faturaram mais de R$ 325 milhões em contratos com o Governo. Só a Navegação Cidade, do sobrinho e pai do deputado, recebeu mais de R$ 230 milhões para serviços de transporte escolar. As empresas afirmam que participaram de pregões online e licitações.

ESPLANADEIRA

#Royal Face e Allergan apostam em novo tratamento para impulsionar mercado de estética. #Grand Construtora reúne Ronaldinho Gaúcho e amigos para jogo beneficente. #ABB Eletrificação conta com seis novas linhas de produção em Contagem (MG). #banQi lança aplicativo que antecipa saque aniversário do FGTS. #Fundação Estudar: inscrições para o Prep Program terminam neste domingo. #PIMACO lança PIMATAG, etiqueta com tecnologia NFC .