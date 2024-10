Efeito zero

Foto: @izanio_charges Zé Trovão quer convocar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para prestar esclarecimentos

Quando Lula da Silva fala que o Partido dos Trabalhadores precisa se reinventar, ele tem noção do tamanho diminuto da legenda nestas eleições, a pior de sua História. O PT não conseguiu eleger um prefeito sequer em sete estados: Espírito Santo (78 cidades), Amapá (16), Roraima (15), Acre (22), Rondônia (52), Mato Grosso (142), Mato Grosso do Sul (79).

Berço do partido, São Paulo tem apenas quatro alcaides petistas eleitos. No Pará, Estado com 144 municípios tradicionalmente dominante pelo partido nas eleições presidenciais, o partido conquistou apenas duas prefeituras. A balança pesou mais a favor na Bahia (49 eleitos de 417 cidades, ou 11,7% do Estado), Ceará (46 de 184, 25%) e Piauí (50 de 224, 22,3%).

Rural ‘sem lei’

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) quer convocar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para prestar esclarecimentos sobre a situação dos produtores rurais na fronteira do Paraguai com Mato Grosso e Paraná, por causa do aumento da criminalidade organizada na região e em territórios indígenas.

Porto$

Gilberto Abramo (Rep-MG) propôs o 1º Seminário Internacional de Cooperação e Inovação no Setor Portuário, para promover o intercâmbio de conhecimento e fortalecer a interface no âmbito das operações no setor. O evento deve ser em novembro em parceria com pelo menos 10 embaixadas. Autoridades querem conhecer inovações dos EUA, Israel, China e Singapura.

Choque

A recente troca de relator do dissídio coletivo dos servidores da Eletrobras no TST pode complicar ainda mais o plano do comando privado da empresa de, eventualmente, promover demissão em larga escala. O novo relator, Lélio Bentes, é considerado mais afinado com direitos trabalhistas que o antecessor, Maurício Godinho, que deixou o caso depois de assumir a vice-presidência do TST.

Sujando nosso mar

Dirigentes do Porto de Santos, no litoral paulista, têm um dado alarmante: 30% dos navios não fazem o descarte da água de lastro conforme normas para garantir a proteção do meio ambiente e saúde pública. O número foi obtido durante vigência de norma do Porto que endureceu a fiscalização, mas suspensa por determinação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Encontro de Ga-ga-gos

Salvador vai sediar o 5º Encontro Baiano de Pessoas que Gaguejam. Com iniciativa da Associação Brasileira de Gagueira, em parceria com a UFBA e a UNEB, o objetivo é tratar a gagueira de forma abrangente e respeitosa. O evento reunirá profissionais (como fonoaudiólogos e psicólogos), estudantes e pessoas que gaguejam. A programação contará com palestras e debates. Será dia 9 de novembro no Mundo Plaza Business.

ESPLANADEIRA

#Soya Recicla tem 83 novos pontos de coleta de óleo de cozinha nos Estados do RJ, SC e SP. #RZD Summit 2024 SP conta com palestra da iGUi, de piscinas pré-fabricadas. #Bangu Shopping arrecada itens de higiene pessoal para IncaVoluntário até dia 31. #Synergos e FGV discutem políticas de resiliência e bem-estar dos profissionais de saúde. #Violonista Júlio Lemos inicia turnê pelo Brasil, apresentações começam no RJ. #Mulheres Eternas anuncia 3ª edição de homenagem às mulheres, dia 22 no DF.