Dono da Copape entra com medida judicial contra o ICL

Foto: Divulgação/izanio_charges Dono da Copape entra na justiça contra ICL

Mohamad Hussein Mourad ingressou com medida judicial contra Instituto Combustível Legal, o famoso ICL, para que este não associe a sua empresa Copape como a responsável pela lavagem de dinheiro da facção PCC no segmento de combustíveis.

Mas Mohamad não incluiu na respectiva ação o fato de que em 2010, quando preso em flagrante tentando corromper dois policiais civis em São Paulo, foi flagrado com munição de metralhadora .50 (que derruba de elefante a avião), na busca em sua residência.

Esse tipo de munição – muito usada em assalto a carro-forte e pelo novo cangaço em roubos a bancos – é proibida no Brasil.

O bicho vai pegar

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), colocou em votação para hoje no plenário o PL 2234/22, do deputado Renato Vianna (MDB-SC) – que já tramitou pela Câmara e comissões da Casa Alta.

O projeto derruba o Decreto-lei 3.688 de 1941, da Lei das Contravenções Penais, para o Jogo do Bicho e o oficializa sem a pecha de crime em todo o Brasil. Lula da Silva sinalizou que vai sancionar, caso seja aprovado.

Primeiro desafio

O delegado federal brasileiro Valdecy Urquiza, novo chefe da Interpol, mal assumiu e já tem seu primeiro grande desafio internacional. Localizar o fotógrafo compatriota fotógrafo Flávio de Castro Sousa, desaparecido em Paris antes de embarcar de volta ao Brasil há dias.

Seu celular e documentos foram encontrados na periferia da capital. Amigos fazem uma campanha online e presencial, na França, pedindo atenção ao caso.

Prévias de 2025

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara deve receber hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e o chefe da Receita Federal, Robson Barreirinhas.

Eles foram convidados para audiência pública a fim de debater ações contra o uso do sistema financeiro para financiar o crime organizado.

Vai no Cavalinho!

O Ecad distribuiu mais de R$ 13 milhões em direitos autorais para 3,3 mil compositores pela execução pública das músicas no Rock in Rio 2024. Durante os sete dias do festival, foram gravadas 202 apresentações com 3.051 músicas tocadas (52% do repertório nacional).

A canção mais tocada foi “Tá Ok”, de Kevin O Chris e Dennis DJ, seguida por “Vai no Cavalinho”; e em 3º a de Jorge Ben Jor “Mas que Nada”.

Barba e...sai daí

Existe uma plaquinha na entrada da barbearia do Senado, no térreo, que dá o recado claro aos desavisados – muita gente não lê ou não sabe da regra.

A Portaria nº 133 da Mesa Diretora de 1980 determina que os senadores têm, pela prerrogativa do mandato, prioridade no atendimento. Já houve caso recente de um cidadão desconvidado da poltrona. E vossa excelência não se deu por tímido em assumi-la sem agradecer.

ESPLANADEIRA

#Espetáculo “O Último Tango” dias 5 e 8/12 no Espaço Cultural Renato Russo, Brasília. #Liga Ventures: estudo aponta queda de 49% no montante captado por autotechs em 2024 até setembro.

#21ª Jornada de Agroecologia acontece hoje até dia 8, no campus Politécnico da UFPR, Curitiba. #Umiharu Produções Culturais lança o filme “Mulheres Luz da Transformação” dia 10, no Itaú Cultural, SP.

#Itabus é nova associada da Associação Brasileira de Out Of Home. #Idwall anuncia Fraud Awards, prêmio de prevenção a fraudes, com cerimônia em 13 e 14/2/25. #Mobs2 aponta que 46,13% dos motoristas brasileiros são emocionalmente "excelentes".

