Reforma paliativa

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (C), faz sinal de positivo ao deixar o Hospital Sírio-Libanês (Hospital Sírio-Libanês) em São Paulo, Brasil, em 19 de dezembro de 2024, após passar por exames de verificação após sua cirurgia de emergência na semana passada para uma hemorragia intracraniana

O lobby de diferentes setores na Reforma Tributária foi tão grande para isenções de setores, mas tanto, tão beneficente para os atendidos, que não deu outro cenário em meio ao pacote de cortes considerado fraco pelos grandes empresários e investidores internacionais: dólar bateu outro recorde na segunda (16) e, diante das isenções na regulamentação, em poucos anos o futuro Governo – seja deste partido ou de outro – terá de fazer uma nova reforma.

Como o caso da Previdência, sempre paliativa. Um dos maiores problemas na economia do Brasil é que todos querem direitos demais e deveres de menos – e, quanto ao empresariado, impostos de menos e ganhos demais.

Crise existencial

A internação de Lula da Silva acendeu um alerta dentro do PT de que o partido não tem ninguém à altura dele para uma eventual substituição no mando da legenda da noite para o dia. Lula é único – e não fez questão de deixar ascender alguém além dele.

Fernando Haddad cambaleia, Gleisi Hoffmann é considerada fraca, assim como Edinho Silva e Camilo Santana. José Dirceu pode ascender novamente na vitrine nacional. A conferir.

Das rodas & Poder

Rui Costa, chefe da Casa Civil do Palácio, balançou o quadril com a esposa e amigos juízes, desembargadores e empresários na festa de 60 anos de Paulo Carletto, o rei dos ônibus na Bahia. Foi no sábado no Teatro L’Occitane de Trancoso.

Carletto é muito ligado ao PT, irmão do ex-deputado federal Ronaldo Carletto. Foi Paulo quem

ciceroneou Lula e Janja na sua casa na praia na Ponta do Camarão, em Caraíva (BA).

Presentão de Natal

Mais de 2 mil famílias celebraram o mês de outubro com dinheiro extra em caixa. Os produtos de capitalização da Brasilcap distribuíram cerca de R$ 4,8 milhões em prêmios a 2.180 clientes sorteados. Destaque para o Ourocap, que pagou R$ 4,36 milhões em prêmios.

Os Estados com mais ganhadores foram São Paulo (668 premiados; Minas (211), Santa Catarina (150), Paraná (145), e Bahia (150).

Transparência

O Senac Tocantins oficializou a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em Palmas. A ferramenta digital é um avanço na desburocratização dos serviços e um case nacional de transparência administrativa.

A 1ª a implementar foi o Senac-DF, em julho de 2023, e chamou a atenção para outras entidades pela eficiência do sistema. A plataforma nasceu na TI do TRF-4, que a cedeu para o sistema S.

UTIs aéreas

O Governo de Minas estreou mais dois helicópteros da Helibrás, para a Secretaria de Saúde do Estado, um investimento de R$ 160 milhões. Super equipados como UTI aérea e de salvamento, são os primeiros de cinco pás (hélices superiores) para o setor público no Brasil.

Serão operados pelo Batalhão de Operações Aéreas, a serviço do Suporte Aéreo Avançado de Vida, para resgates e também transporte de órgãos.

ESPLANADEIRA

#Milena Palumbo é nomeada CEO da multinacional francesa GL events para a AL.

#SA aponta crescimento de 8,7% no setor varejista.

#Banda Yahoo anuncia turnê no Japão em 2025.

#Arklok firma parceria com Motorola para soluções de comunicação e produtividade.#Rendimento/pay amplia rede de acesso ao Pix internacional para 25 mil pontos.

#Magnum Tires entra no estudo Marcas na Oficina como destaque em SP e Nordeste.