Futuro diretor da Anac discute recentes acidentes aéreos

Foto: Reprodução/Redes sociais Avião de pequeno porte passou da pista de pouso e parou na praia

O futuro diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Faierstein, hoje diretor Comercial da Infraero, vai ter uma sabatina de peso a respeito dos recentes acidentes aéreos no Brasil. Nos últimos 30 dias, foram três graves com aeronaves consideradas de excelente operação – dois bimotores e um jato.

Senadores que preparam os dossiês vão questionar como a Anac tem fiscalizado o setor e o que pode

fazer para minorar esse cenário na aviação executiva diante dos significativos números de acidentes nos últimos anos.

Uma informação chama a atenção de autoridades, independentemente das causas que as investigações podem apontar: nos três acidentes com vítimas fatais – Gramado (RS), Ubatuba (SP) e São Paulo, semana passada – a operação era single pilot (um único piloto), enquanto a praxe para voo dos aviões

acidentados era o emprego de piloto e co-piloto.

Hugo Motta exonera funcionários



Novo presidente da Câmara, Hugo Motta exonerou mais de 400 funcionários comissionados na última sexta-feira, numa canetada só. É uma turma com maioria de salários médios – de R$ 2 mil a R$ 4 mil – comissionados lotados em lideranças e secretarias, que começou a telefonar para seus padrinhos políticos desde sábado pedindo novos empregos. E vem mais guilhotina a partir de hoje.

Programa Farmácia Popular



O Programa Farmácia Popular do Governo Federal beneficiou 24,07 milhões de pessoas em 2024, segundo o Ministério da Saúde.

Presente em 4.758 municípios, a ação tem uma cobertura em 85% do Brasil com 31.170 farmácias credenciadas. Cerca de 95% dos medicamentos e insumos podem ser retirados de forma gratuita, como por exemplo tratamentos para doenças como diabetes, hipertensão, asma e rinite.

Minério em Itaguaí

O Ministério dos Portos e Aeroportos homologou o leilão de granéis destinado a minério de ferro no porto de Itaguaí (RJ).

O certame foi realizado pela Antaq no final do ano passado na B3 e teve a Cedro Participações como vencedora em lance único. A assinatura do contrato, que prevê investimentos de R$ 3,58 bilhões em 35 anos, será dia 2, com a presença do presidente Lula da Silva e do ministro Silvio Costa Filho.

Protecionismo hermano?

Se o protecionismo de Donald Trump já preocupava a diplomacia brasileira, que o diga Javier Milei. O presidente argentino nomeou Gerardo Werthein como chanceler, empresário que era o Embaixador nos EUA.

Werthein, com a ajuda do atual cônsul argentino em São Paulo, Luíz Kreckler, está redesenhando a estratégia com prioridade de comércio com os yankees. A Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil.

Brasil dos remédio$

De janeiro a setembro de 2024, as associadas da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) faturaram R$ 76 bilhões – avanço de 14% comparado a 2023 (R$ 66,6 bi), apurou a Coluna com a Abrafarma.

Os medicamentos venderam R$ 51,63 bilhões. Mas do destaque são as operações de e-commerce e

delivery, que superam R$ 10,3 bilhões – 44% superior ao mesmo período de 2023.

ESPLANADEIRA

#O experiente jornalista André Balocco assume comunicação da Conab em Brasília.

#Escola Zion, de Niterói, lança cursos de IA e efeitos visuais para cinema.

#FenaCap celebra 18 anos com R$ 24,11 bi pagos em resgates e sorteios até novembro.

#Clavis lança IA para reforçar segurança empresarial contra ataques cibernéticos.

#Würth e CWS Platform digitalizam interação entre 200 mil clientes.

#Oito dos 12 setores do Guia Salarial 2025 acompanham a inflação, segundo Michael Page.

#Banda Yahoo apresenta turnê acústica em teatros pelo Brasil em 2025.

#Longa "Tudo Que É Sólido" encerra filmagens no interior de Minas Gerais.