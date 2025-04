INSS: golpe forte

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Alessandro Stefanutto

Ano passado, um funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encontrou um pen-drive inserido no data-center do órgão e o comando da entidade começou a desconfiar de que era investigado.

Só não sabia por quem e sobre o quê – embora desconfiassem da farra dos descontos nos benefícios dos aposentados por mais de uma centena de empresas cadastradas. Foi neste momento que o sinal amarelo acendeu para os bandidos, mas já era tarde. A Polícia Federal já tinha fisgado o esquema.

Não bastassem as notícias preocupantes sobre a governabilidade cambaleante do governo Lula da Silva III, a operação caiu como bomba no Palácio, na Previdência e nos partidos que já querem pular do Governo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, correu para anunciar afastamento do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, seu indicado de confiança.

Mas essa conta deve cair para ele, também. Desde o início do governo, Lula é crítico da famosa fila de espera de benefícios – que o ministro não resolve e só cresce – e não tolera um golpe de R$ 6 bilhões em um público que sempre teve atenção do petista.

Intensivão

O presidente da Câmara, Hugo Motta, tem despertado na maioria dos deputados uma desconfiança sobre sua conduta muito insegura e discreta até agora Os mais veteranos falam em dar-lhe seis meses para ver se o novato “pega jeito”, senão a conta vai cair para o padrinho Arthur Lira. Há quem esteja indicando um intensivão de regimento da Casa para o deputado, discretamente e por terceiros, para não virar alvo de retaliação.

Índio importado

O deputado Filipe Barros (PL-PR), presidente da Comissão de Relações Exteriores, será o relator do PL que define os procedimentos legais para o reconhecimento da nacionalidade brasileira a indígenas de outros países. O projeto é do deputado Pedro Lupion (PP-PR) e foi apresentado depois que o Governo reconheceu como brasileiros indígenas paraguaios, que agora podem ganhar terras e benefícios sociais...

Cida na fila

Ex-governadora do Paraná, por um breve período, Cida Borghetti (PP) – que foi vice de Beto Richa – colocou seu nome à disposição do partido para disputar a eleição majoritária. Considerada boa gestora e de forte articulação suprapartidária, ela tem aparecido nos trackings das legendas com mais de 25%, mesmo longe de mandatos. Cida é esposa do deputado e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP).

O Brasil no Vaticano

O Brasil no Vaticano

Covid matou 715 mil

Tabajara

Virá à tona, em breve, a narrativa de que a operação da ABIN contra autoridades paraguaias teria sido uma malsucedida operação de contrainteligência. A Agência teria tomado conhecimento que os Estados Unidos estariam colaborando com os paraguaios nas negociações sobre Itaipu. Seja como for, o fato é que operações de inteligência são legítimas até o momento em que vazam, quando então envergonham seu país tutor.

As vias de Ibaneis

A ascensão meteórica do advogado e outsider Ibaneis Rocha no cenário nacional chama a atenção de caciques do MDB, seu partido, e de outras legendas. O governador do DF, agora livre da ação no STF sobre o “8 de janeiro”, abriu caminho para a candidatura ao Senado e é consultado por líderes. Ibaneis tem marcado sua gestão por aberturas de avenidas e estradas nas Cidades do DF, evitando colapso de trânsito a longo prazo.

ESPLANADEIRA

#Gafisa fará talk reunindo Marc Pottier e Fernanda Ingletto, no Allard Oscar Freire, SP.

#Status Invest e Grana Capital fecham parceria para IR 2025.

#Broto lançará clube de benefícios inédito para produtores rurais no Agrishow/SP.

#Probiótica patrocinará o Giro d'Italia Ride Like a Pro Brasil 2025, em Campos de Jordão.

#Sabesp investiu R$ 1,5 milhão em IA para monitorar mudanças climáticas.

#Morana e Todomoda anunciam fusão estratégica.