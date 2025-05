Morde e assopra: Federação União-Progressistas

Foto: Divulgação/izanio_charges Coluna desta quinta-feira, 1º

A Federação União-Progressistas, bancada pelo advogado Antônio Rueda e senador Ciro Nogueira, os presidentes dos dois partidos, nasce com uma desconfiança no Congresso suspeita de ser “morde e assopra” ao Governo.

Embora indique oposição ao presidente Lula da Silva, com ACM Neto e o presidenciável Ronaldo Caiado na vitrine, eles liberaram parte dos deputados para votarem contra ou a favor de pautas governistas. O União Brasil, que tem dois ministérios – Comunicações e Turismo – também não entregou as pastas. Mas o Governo vai sangrar, porque é o maior bloco de votação no Congresso, com 109 deputados e 14 senadores, e pode fazer estrago nos projetos governistas se optar pela oposição de fato.

Por ora, a Federação tem a perspectiva de Caiado presidenciável. Mas há certeza: o grupo só será oposição para valer ou não em fevereiro, após os restos a pagar das emendas, pelo Palácio, e o resultado das sondagens.

Vai pesar

Fechada com o ministro Carlos Lupi e fiel ao Governo nas votações, porém desdenhada pelo Palácio nas suas demandas, a bancada do PDT na Câmara perde força. Há dias, o deputado Mauro Filho (CE) foi para o PSB. Ontem, foi a vez de o deputado Marcos Tavares (RJ) anunciar migração para o União. Tavares tem ótima relação com o presidente da Casa, Hugo Motta. O PDT agora ficará com 15 deputados.

Fora de campo

A oposição no Congresso acredita a camisa cor vermelha da Seleção foi vazada para medir as reações nessa polarização política. A CBF estaria alinhada com o Governo e a proposta empolgou a militância petista. Mas a rejeição nas redes sociais e na mídia fez a CBF – muito tardiamente – anunciar que não procede. Isso ocorre no momento em que o Senado cerca o presidente Edinaldo Rodrigues para explicar denúncias na entidade.

Sobre vizinhos

As relações do Brasil com os EUA tendem a piorar muito, graças à política externa de Lula da Silva e Celso Amorim. Na terça (29), o presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu na Casa Rosada o chefe do Comando Sul do Exército americano, Almirante Alvin Holsey. Eles conversaram sobre temas relacionados com o momento sul-americano, incluindo a ditadura na Venezuela – aliada do atual Governo Federal.

Delicados demais

A PF terá um festival de alvos delicados – como classifica os nomes de suspeitos que podem atingir o presidente da República – caso as denúncias da mídia incitem mais investigações no ‘descontogate’ do INSS. O ministro Carlos Lupi, pelo cargo direto; o filho do ministro da Justiça, Enrique Lewandowski, que defende uma das associações investigadas; e o Frei Chico, irmão de Lula, vice-presidente de associação investigada.

R$ 11 bi

A Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, lidera o ranking em reservas técnicas com o valor de R$ 11 bilhões. A informação foi divulgada na última segunda-feira (28) pela instituição no Relatório Anual de Sustentabilidade 2024. Os dados também apontam que a empresa registrou um faturamento total de R$ 6,7 bilhões (+4,2%) e lucro líquido de R$ 280,8 milhões (+4,3%).

ESPLANADEIRA

#Escritora Lella Malta comemora em Brasília, dia 8, trajetória com relançamento da série WeHo.

#HS Brasil totalizou 44 mil mudas plantadas em projeto agroflorestal do Café Apuí, no AM.

#Prática promove Concurso Cultural "Desafio Prática" e premia ideias sustentáveis na gastronomia.

#Budweiser apresenta domingo (4) o troféu da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025.

#ITpS e Secretaria de Saúde do Rio firmam parceria para expansão do Centro de Inteligência Epidemiológica.

#Georgia Annes lança em maio 3º livro de poesias "Pés Descalços na Areia".