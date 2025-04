A resiliência chinesa

Foto: Charly Triballeau, Elvis Barukcic/AFP Estados Unidos e China: travam verdadeira guerra comercial

No exercício do seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump propôs o "desacoplamento" econômico do seu país da China. O déficit dos Estados Unidos na balança comercial com os chineses superava, em 2018, os 400 bilhões de dólares. Era compreensível que o presidente americano quisesse rever os termos do comércio bilateral e aumentar tarifas sobre produtos chineses.

Contudo, as justificativas para sua política protecionista se ampliaram. Naquele período, a Huawei foi alvo de acusações de espionagem e considerada uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, que passaram a pressionar países aliados a excluírem a companhia chinesa de suas redes 5G.

O governo Biden manteve a orientação protecionista do seu antecessor, mas com outra roupagem. Em vez de falar em "desacoplamento" (decoupling) da economia chinesa, ele enfatizou a "redução de riscos" (derisking) e se concentrou em setores como chips avançados e inteligência artificial.

A resposta do governo chinês foi gradual, começando com tarifas moderadas a setores específicos da economia americana até à retaliação total e equivalente ao recente tarifaço de Trump de 125% sobre a maioria dos produtos chineses.

A guerra comercial está instalada. Mas ela é apenas a face visível de uma disputa mais abrangente e profunda nos domínios das novas tecnologias, das finanças e das capacidades militares. Seja "decoupling" ou "derisking", para os chineses está claro que a política americana visa não apenas o reequilíbrio da balança comercial, mas um "de-China", isto é, o cancelamento da China no mercado global.

Mas será possível cancelar uma civilização com 5000 anos de história, um país com 1,4 bilhão de pessoas e que se tornou o maior parceiro comercial de mais de 140 países? Evidente que não. Basta olhar os fatos.

Apesar de toda a ofensiva americana, a China continuou crescendo 5% ao ano e bateu um recorde histórico no seu comércio com o mundo ao alcançar um superávit de um trilhão de dólares. Vale lembrar que a Huawei desenvolveu seu próprio sistema operacional como alternativa ao Android, o HarmonyOS, e a startup chinesa DeepSeek surpreendeu o mundo da inteligência artificial ao rivalizar com os competidores do Ocidente com custos drasticamente menores e desempenho altamente competitivo.

A política externa dos Estados Unidos parece obcecada em querer destruir tudo o que os chineses constroem. Mas os americanos cometem um erro crucial: a China não está construindo sozinha — ela trabalha em parceria com vários países por meio de uma política externa mais estável. Um ataque direto à China é um ataque indireto às economias de muitos países em desenvolvimento.