Benefícios e armadilhas para a fauna urbana

A ideia dos espaços verdes urbanos como "pontos quentes" de biodiversidade é bastante intuitiva. Biólogos europeus publicaram um artigo sobre a ecologia dos espaços verdes urbanos, intitulado "Biodiversity in the city: fundamental questions for understanding the ecology of urban green spaces for biodiversity conservation". Eles propõem cinco questões sobre a capacidade dos espaços verdes urbanos em dar suporte à biodiversidade.

"Quão grande deve ser uma área verde para que efetivamente conserve a biodiversidade?" Espaços verdes urbanos caracterizam-se por serem altamente fragmentados. A relação direta entre maior área e mais espécies é um parâmetro seguro de planificação. Mas pequenos espaços também têm valor: praças arborizadas em uma matriz de concreto são um refúgio valioso para aves.

"Como os tamanhos das populações animais são delimitadas pelos espaços verdes urbanos?" Nós sabemos muito pouco sobre como esses espaços são utilizados pelos animais para atividades críticas, como a reprodução. Os habitats oferecidos por um espaço verde variam por influências ambientais e humanas.

"Como a heterogeneidade dentro dos espaços verdes urbanos e entre eles afeta os grupos de plantas e animais?" Em linhas gerais, muitas espécies requerem acesso a diferentes habitats durante seus ciclos de vida. Larvas de borboletas ingerem folhas, enquanto que suas formas adultas, néctar. Portanto, a heterogeneidade de habitats urbanos é positiva para a diversidade.

"Quão conectados devem estar os espaços verdes para manterem a biodiversidade?" Algumas evidências dão sustentação ao argumento da conectividade como um fator de incremento da biodiversidade nos ecossistemas urbanos, mas não há muitos estudos sobre corredores ecológicos urbanos. Também vem ganhando força a ideia de implantação de "trampolins" nas cidades, como praças e quintais muito arborizados, para promover a conexão entre fragmentos de vegetação.

"Quando é mais provável que os espaços verdes atuem como armadilhas ecológicas?" Armadilhas ecológicas ocorrem quando um animal seleciona um habitat de baixa qualidade, o que afeta negativamente suas taxas de sobrevivência e reprodução. Mariposas atraídas por postes de luz - presas fáceis para morcegos - são um exemplo dessas ciladas. Neste caso específico, como iluminar uma área verde para as pessoas, sem afetar os insetos?