Ser generoso é bom para o mundo e para você

Foto: DIBYANGSHU SARKAR / AFP Os motoristas abrem caminho por uma rua inundada em meio a fortes chuvas em Calcutá em 20 de setembro de 2021, supostamente desencadeada pela circulação ciclônica formada sobre a baía † de Bengala. (Foto de DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

Em 2023 viajei pela Índia, com dois objetivos: mergulhar na cultura indiana e conhecer cientistas que trabalham com conservação da biodiversidade. Eu estive acompanhado por um geógrafo. Viajando somos como crianças, e dependemos da boa vontade dos adultos, isto é, dos nativos que dominam os códigos culturais locais.

Em Bhopal visitamos o Instituto Indiano de Manejo Florestal, onde almoçávamos e jantávamos. Muitos indianos têm o hábito de comer com as mãos, e isso era difícil para nós, brasileiros! Um estudante que trabalhava no restaurante nos adotou nos dias que passamos ali. Ele conseguiu talheres e sempre estava por perto. Sem pedir nada em troca, além de amizade.

No nosso último dia ali, eu disse ao meu colega brasileiro: "esse jovem foi magnífico conosco. Vamos presenteá-lo com 500 rúpias indianas cada um". Isso significa uns 35 reais do nosso dinheiro. Fiquei muito surpreso quando meu companheiro de viagem me respondeu que "500 rúpias é muito, vou dar 100 rúpias". Então eu lhe disse: "ou se é generoso por inteiro, ou não há generosidade. Guarde suas

100 rúpias".

Dias depois, em Calcutá, caminhávamos por uma avenida, porque as calçadas estavam tomadas por barracos que formavam uma favela comprida como uma serpente. Mas meu companheiro não a via. Ele estava trancado em sua cabeça, recitando um longo monólogo sobre como ele era pobre, porque só tinha um carro e uma casa. Aquele brasileiro não se dava conta de sua fortuna: um bom emprego, uma família, filhos saudáveis, dinheiro para viajar pelo mundo.

O filósofo romano Sêneca, no seu livro "Sobre a Vida Feliz", afirma que um homem rico é aquele que é feliz com o que tem, com o que faz e com o que ele é, mesmo que tenha pouco. Em contrapartida, um homem pobre - e infeliz - nunca está satisfeito com o que já é seu. Ainda que tenha muito, ele vincula sua felicidade ao que não possui.

Ao ler Sêneca, entendi que aquele miserável mergulhado no egoísmo fora, apesar de sua pobreza, capaz de me presentear com uma lição. Nenhum dinheiro será capaz de saciar a infelicidade de um tolo. Ser generoso é bom para o mundo e ótimo para você. Pesquisas têm demonstrado que agir de forma generosa promove a liberação de neurotransmissores que reduzem o stress e melhoram o sono e o humor. n