Aos vencedores, as batatas

Joaquim Borba dos Santos, personagem de Machado de Assis em Quincas Borca (1891), explica a um humilde Rubião, cidadão interiorano, que, não havendo batatas no campo para todos, a guerra é o espírito humano da conservação. Um grupo derrota, e o outro recolhe para si os despojos, e assim sobrevive, segue adiante.

Esta eleição, no interior do Ceará, foi uma guerra pelas batatas do campo. Uma eleição marcada não só pelo acirramento, mas pela violência.

Em Iguatu teve de tudo. E em uma eleição com candidato simulando o próprio sequestro, com dinheiro, muito dinheiro, escondido enterrado no cemitério, com advogada presa investigada por envolvimento com o crime organizado e compra de votos, delegado da Polícia Civil afastado de suas funções eleitorais por não impedir o vazamento de um inquérito policial, com briga nas ruas, venceu o voto contra o deputado estadual Agenor Neto, e está eleito Roberto Filho (PSDB). Pelo menos, por enquanto. É que a polícia ainda investiga o envolvimento do candidato vitorioso com compra de votos por meio da advogada supostamente ligada ao crime organizado na região. E esta vitória pírrica é a maior do PSDB no Estado.

No Crato, uma eleição que estava ganha, terminou acirradíssima, e com susto, venceu o candidato da situação, André Barreto (PT), com uma diferença mínima de votos. Não tão mínima, no entanto, quanto os 8 votos que levaram Catanho ao segundo turno em Caucaia contra o ex-prefeito Naumi Amorim.

Em Juazeiro, o bolsonarismo apoiado por um arco de aliança de vai do UB de Wagner, passando pelo PL de André, ao PDT de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, venceu Lula, Camilo e Elmano, fazendo de Glêdson Bezerra o primeiro prefeito reeleito desde Padre Cícero. A maior vitória eleitoral de Ciro no Estado! E ela se deu em aliança com o bolsonarismo.

Memento mori (lembre-se da morte) dizia-se aos generais romanos quando voltavam a Roma cobertos de glória. Na política e na guerra não há vitórias nem derrotas definitivas. Sobral e Fortaleza são mais um capítulo dessa lição.

Assim, vale para a eleição o que Quincas Borba nos ensina para a guerra: "Nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas".

Que venha o segundo turno em Fortaleza e em Caucaia.