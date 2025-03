Foto: Marcos Corrêa / PR Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi ministro da Defesa de ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo de seu último ano de mandato

E se tivesse dado certo para eles como nós estaríamos agora? A moça que escreveu "perdeu Mané" com o batom na estátua da justiça estaria pedindo desculpas ou entregando nossos filhos para os golpistas prenderem e torturarem, sem direito a julgamento algum?

E se tivesse dado errado para a democracia? Haveria anistia para quem combateu o golpe? Pergunte para a velhinha com a bíblia na mão e ela, com a fúria de quem crê no deus de Israel, evocará Jó, capítulo 3, 7b-15: "Quem não crê já está condenado."

Nem os golpistas, através de seus advogados, negam a tentativa de golpe. A estratégia da defesa é negar que estavam nas reuniões e, quando estavam, não falaram nada ou não concordaram com nada. Até o general Heleno já deu uma de São Pedro e o galo nem precisou cantar três vezes.

A justiça da democracia está fazendo sua parte. Por ela, dificilmente os oito fascistas do dia oito de janeiro escaparão de penas duríssimas, como devem ser as penas para os que atentam contra o Estado de Direito.

"Ah, mas é só uma mãezinha que foi para Brasília sem saber nem o que estava acontecendo", argumenta o bolsonarista. Talvez seja verdade, pois, ao contrário da inteligência, a estupidez não tem limite.

Mas como ficam os filhos e netos dos que a ditadura torturou e matou quando Bolsonaro diz que: "o erro da ditadura foi torturar e não matar" ou "pau-de-arara funciona". "Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável também."

Depois dos quatro a um da seleção Argentina no time de amarelo, vibramos com os cinco a zero que o Supremo enfiou no Bolsonaro, como se fosse o fim, mas é só o começo da batalha entre a justiça e a política.

Bolsonaro, que acredita em fake news, não foi ao Supremo com medo de sair com uma tornozeleira eletrônica. Assistiu do Senado se tornar réu e imediatamente fez um discurso onde, além de gerar mais provas contra ele, ao atacar a lisura das últimas eleições presidenciais, também atacou o Supremo e não negou a tentativa de golpe, só disse que não estava no Brasil.

Mas ele sabe bem como se comporta a cadela do fascismo no seu eterno cio, ele sabe que como as "velhinhas com as bíblias nas mãos", as "mãezinhas fascistas", as "tias do zap" e parte dos doutores são mobilizados e, do Senado, onde seu partido tem a maioria, vai conduzir sua batalha para escapar da cadeia ou de uma pena que pode chegar a trinta anos de reclusão.

Resta aos democratas se unirem nas redes sociais e nas ruas porque uma nova tentativa de golpe está a caminho. O fascismo não cai de podre.