Ceará: o título, a alegria e o futuro

Foto: Fco Fontenele/O POVO O Ceará é o campão cearense de 2024

Melhor jogador do Ceará na temporada 2024, Richard consolidou seu grande momento com duas defesas de pênalti fundamentais para o título estadual, após o empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, neste sábado. O goleiro já tinha sido importantíssimo na conquista da Copa do Nordeste 2023 e entende como poucos o que é ser jogador do Alvinegro. No sexto ano de Ceará, veste a camisa e o orgulho do torcedor.

Assim como no primeiro confronto, foi um Clássico-Rei tenso, disputado com muita energia, mas com nível técnico ruim, como ocorre na maioria das decisões. Vimos de novo.

O mérito da conquista do Ceará é nítido e precisa ser reconhecido de maneira evidente. O trabalho começou com a manutenção de Mancini na reta final da Série B 2023 e com a troca dos dirigentes que comandam do futebol do clube, passando pela contratação de atletas que formaram um grupo homogêneo no quesito vontade, dedicação e perseverança.

Um fator extremamente relevante para a retomada da taça após cinco anos foi a blindagem do elenco em relação ao conturbado ambiente político e financeiro do Alvinegro, com dívidas assumidas publicamente pela diretoria e diversas ações judiciais de cobrança. Com muito jogo de cintura e conversas transparentes, o trabalho foi realizado de maneira tranquila internamente, contando com atletas extremamente profissionais, consolidando a confiança dos torcedores.

Por mais que seja preciso melhorar visando Copa do Nordeste e Série B, foi o suficiente para voltar a ficar no topo estadual, apesar de apenas 90 dias de trabalho e um grupo 80% modificado, diante de um adversário que está na Série A faz seis anos consecutivos, tem um elenco melhor tecnicamente, mais entrosado e muito mais caro, mas que não foi melhor em nenhum enfrentamento na comparação com o Ceará.

A alegria de impedir o hexa do rival vai durar para sempre, mas o futuro é agora. A comemoração dura algumas horas porque quarta-feira que vem já há um jogo eliminatório extremamente difícil contra o Sport, campeão pernambucano, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, mas é a Série B o grande objetivo do clube. É preciso voltar a disputar a primeira divisão o quanto antes. Não há mais tempo a perder.

Em relação ao Fortaleza, os três primeiros meses do ano precisam ser analisados com firmeza pela diretoria, comissão e elenco. O time não jogou bem em momento algum, cometeu muitos erros, incluindo vários de Vojvoda, e os desafios para 2024 são enormes. Caso não ocorra uma melhora real, a temporada será de sofrimento.