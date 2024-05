CEARÁ BUSCA EQUILÍBRIO ATAQUE-DEFESA

Não há nenhum time da Série B do Campeonato Brasileiro que tenha mais gols do que o Ceará após cinco rodadas. São 10 tentos marcados, ao lado de Sport e Santos. O time não ficou nenhuma partida sem balançar as redes, ainda que tenha tido a ausência de Erick Pulga em alguns jogos, seu melhor atacante. O desempenho deixa evidente que a produção ofensiva e o aproveitamento nas finalizações caminham bem. Sinal que a mecânica entre os jogadores está funcionando. Por outro lado, há um problema importante no sistema defensivo. O time tomou sete gols, um exagero para cinco partidas. Apenas cinco outras equipes apresentam mais tentos sofridos até agora: Ituano, Guarani, Amazonas, Brusque e Novorizontino.

Ainda que tenha colocado nos dois jogos mais recentes um esquema com três zagueiros — e conquistado os seis pontos, subindo para a sexta colocação — a equipe foi bastante agredida, com queda de desempenho na segunda etapa, situação admitida pelo próprio técnico Vagner Mancini. Os lados do campo têm permitido muito aos adversários — as coberturas têm deixado a desejar — e fica evidente que a busca por esse equilíbrio será fundamental. A Série B é um torneio extremamente competitivo e para conseguir o acesso, a campanha precisa ser, acima de tudo, segura e constante.

O NÚMERO QUE IMPORTA

8 jogadores. Nos dez gols marcados pelo Ceará na Série B 2024, em cinco rodadas, foram oito atletas diferentes que balançaram as redes: Barceló e Ramon (duas vezes cada), Recalde, Mugni, Pulga, Aylon, Lourenço e Janderson. Se não existe um artilheiro dominante (algo que é sempre positivo), é relevante que muitos atletas estejam conseguindo marcar.

Com a suspensão do Campeonato Brasileiro, as duas próximas partidas do Fortaleza são eliminatórias, ou seja, não tem meio termo: ou segue nas competições e mantém chance de título ou será eliminado. O nível de concentração do elenco em partidas assim é sempre colocado em perspectiva máxima.

Na terça-feira que vem, o Tricolor encara o Vasco, jogo de volta da Copa do Brasil (na ida, no Castelão, empate sem gols). Já no outro domingo, 26, é a vez de estar em Pernambuco para a semifinal da Copa do Nordeste contra o Sport, um encontro que certamente trará todas as lembranças do terrível atentado sofrido pela delegação naquela madrugada de 22 de fevereiro recente.

Já viu? *

KING RICHARD, CRIANDO CAMPEÃS. Impressionante história real com a história focada no pai das tenistas Vênus e Serena Williams, interpretado por Will Smith. No filme, os desafios da criação, formação e treinamento de ambas, que se tornariam esportistas soberbas. Onde: Max

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MAIS 3!

1. Com 49.557 pessoas, o Flamengo lidera a média de público na Série A. O São Paulo tem 43.421, em segundo

2. O Fortaleza tem público de 18.250 por partida, apenas a décima melhor média em 2024

3. Juventude e Cuiabá têm os menores púbicos, em média, da Série A. Respectivamente 6.255 e 7.280