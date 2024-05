Exclusivo: o tremendo descaso do Boca com o Fortaleza na Bombonera

Foto: Luis ROBAYO / AFP Vojvoda em ação em La Bombonera

Muito diferente da forma gentil e respeitosa como lidou com o Boca Juniors na visita da equipe argentina ao Castelão, no primeiro turno da fase de grupos da Copa Sul-Americana (4 a 2), o Fortaleza passou longe de ser bem tratado na Bombonera, quarta passada (1 a 1).

A começar pelo camarote destinado aos dirigentes e comitiva, que ficava na altura do gramado, com visão péssima. Para piorar, um gandula foi colocado na frente do espaço, justamente para limitar o que já era ruim. Chegou a ser preciso exigir do delegado do jogo a retirada do gandula. Em relação aos vestiários, ausência de conforto e uma área minúscula destinada para a comissão técnica, sem nenhuma privacidade, com teto baixo.

No Castelão, os dirigentes do Boca ficaram em dois camarotes conjugados, com visão privilegiada, serviço de primeira e presente personalizado ao presidente do Boca, Riquelme, que, inclusive, se recusou a conversar com a diretoria do Fortaleza nos dois confrontos, em uma demonstração rara de falta de cordialidade e educação, até então não vista em todos as experiências internacionais recentes do clube.

Com exclusividade para a coluna, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, foi enfático e lamentou. "São coisas que não combinam com o futebol atual, em como se recebe e se relaciona com outras equipes, nem com a história do Boca. Já estivemos na Argentina para jogar com outros grandes — Estudiantes, River Plate, Independiente e San Lorenzo — e foi a pior experiência, disparadamente".

Relevante lembrar que os torcedores do Fortaleza também ficaram no pior setor do estádio — algo comum, inclusive, para todos os adversários do Boca — trazendo transtornos de mobilidade para idosos e pessoas com deficiência, além das ofensas racistas que foram vítimas ao final do jogo.

O NÚMERO QUE IMPORTA

Oposição do Ceará levou 82 conselheiros para a reunião do Conselho Deliberativo no começo da semana, que aprovou voto para sócios torcedores nas eleições. Para aprovação definitiva é preciso que haja Assembleia Geral, ainda não convocada pelo presidente João Paulo, que não compareceu.

Já viu?

DOUTOR CASTOR: Um dos mais emblemáticos chefes do jogo do bicho no Brasil, Castor de Andrade usou o futebol e o carnaval para legitimar sua imagem. A série é espetacular, com uma riqueza rara de imagens e depoimentos Onde: Globoplay

MAIS 3!

1. Manchester City e Arsenal brigam pelo título inglês na rodada final deste domingo. Ao City, de Guardiola, basta vencer o West Ham, em casa. Arsenal tem que vencer o Everton e torcer contra o City. Tudo ao meio-dia.

2. A média de gols da Série C é a maior entre todas as divisões do Brasil em 2024: 2.85 por partida. Na Série A, 2.35. Na Serie B, 2.24 e na Série D, 2.12

3. Ederson, ex-Fortaleza, é o jogador brasileiro com mais gols na Série A italiana da atual temporada. Ele marcou seis vezes. O artilheiro absoluto é o argentino Lautaro Martinez, da campeã antecipada Inter, com 24 gols