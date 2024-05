Ceará: gols e pontos perdidos na Série B

Foto: Gabriel Silva/CearaSC Jogo entre Ceará e Operário pela série B do campeonato brasileiro 2024.

Empatar fora de casa na Série B não pode ser considerado um mau resultado. Por vezes o ponto somado é bastante valorizado pela maioria das equipes. Levando em conta o desempenho do Ceará, o time vinha de duas vitórias seguidas, guarda agora quatro jogos sem perder e somou oito pontos nos 12 mais recentes disputados, campanha boa de recuperação. Na partida deste domingo, contra o Operário, em Ponta Grossa, entretanto, a equipe criou chances para vencer e acabou desperdiçando dois pontos muito relevantes no torneio. Certo que o confronto foi equilibrado, mas as duas oportunidades perdidas no segundo tempo pelo Alvinegro foram impressionantes. Nos pés de Pulga e Yago, que perderam, estavam os três pontos que colocariam o clube com pontuação de G-4.

A escalação de Mancini, muito modificada em relação ao duelo contra o Amazonas, não foi um problema. O Operário tem a melhor defesa da Série B e ainda assim o Ceará teve diversas ações ofensivas. Irmer também se destacou defensivamente e a equipe atuou com boa disposição física.

É preciso rodar o elenco, não há como agir de outra forma com o calendário atual, até porque há uma partida fundamental para o Ceará na quinta-feira que vem, contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil. Vale prestígio e muito dinheiro estar na próxima fase da competição: R$ 3,45 milhões.

O número que importa

15 pontos tem o Santos, líder isolado da Série B após seis rodadas. São cinco vitórias e uma derrota. Com 14 gols marcados, tem também o melhor ataque da competição. Tudo indicava, antes do torneio começar, que uma vaga para a Série A já tinha dono. É o que parece.

Maravilhosa história do Bayer Leverkusen escrita na temporada. Foi campeão alemão pela primeira vez e, de quebra, conquistou a Bundelisga de forma invicta (venceu o Augsburg por 2 a 1 na rodada final, no sábado), algo que nenhum clube tinha conseguido desde a criação da competição, em 1963.

O Leverkusen não perde faz 51 confrontos (terceira maior invencibilidade da história do futebol europeu, algo impressionante pela competitividade dos torneios que disputa) e ainda tem duas finais para jogar em breve: Copa da Alemanha (diante do Kaiserslautern, dia 25 de maio) e Liga Europa (contra a Atalanta-ITA, na próxima quarta, 22). Jogador excelente, o espanhol Xabi Alonso Olano agora se mostra um técnico brilhante.

Já viu? *

A FINAL: CAOS EM WEMBLEY. A final da Eurocopa em 11 de julho de 2021 foi vencida pela Itália, nos pênaltis, contra a Inglaterra, dona de casa. O documentário mostra com riqueza de detalhes o fiasco da derrota em casa e a violência do episódio. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Éderson, ex-Fortaleza e jogador da Atalanta, mereceu demais a convocação para a Copa América. Dorival Júnior viu bem. O meio-campista tem jogado uma barbaridade

2. Corinthians segue disparado na liderança do Brasileirão Feminino, com 31 pontos em 11 jogos.

3. Gabigol errou ao vestir a camisa do Corinthians, mas quem tirou a foto e espalhou, também