Fortaleza: de novo, derrota nos pênaltis

Foto: NADINE FREITAS/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo Vegetti do Vasco da Gama, comemora o seu segundo gol durante a partida entre Vasco da Gama e Fortaleza, pela 3ª rodada, jogo de volta da Copa do Brasil 2024, no Estádio de São Januário, nesta terça-feira 21.

Diferente da postura recente em jogos fora de casa, o Fortaleza se mostrou muito mais efetivo na produção ofensiva e fez um confronto competitivo contra o Vasco, em São Januário. O 3 a 3 na volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça, se coloca como um dos grandes embates da temporada — apesar da arbitragem confusa —, mas terminou com gosto amargo e conhecido para o Tricolor: derrota nos pênaltis. Um jogo de seis gols mostra méritos e deméritos por todos os lados, mas quando vencia a partida por 2 a 1, o Fortaleza cometeu seu maior erro: permitiu gol de contra-ataque quando tinha escanteio a favor. Ali era o momento chave de segurar o resultado e vencer no tempo normal. Da forma que empatou contra o Boca na Argentina, sofreu no Rio de Janeiro. É assim o futebol.

O Ceará levou 32 cartões na Série B (entre amarelos e vermelhos) em seis rodadas, líder no quesito. Do total, 16 advertências não foram por faltas cometidas (o que é algo normal do esporte e até necessário, muitas vezes), mas, sim, em razão de reclamações, discussões e atraso no reinício da partida. Para um elenco que necessita ter todos atletas à disposição, não faz nenhum sentido ser tão indisciplinado. Em 2023 e 2022 o Alvinegro também liderou número de cartões, ou seja, é hábito, não coincidência.

O número que importa

Oito demissões de técnicos já ocorreram na atual edição da Série C do Campeonato Brasileiro. É algo impressionante, até porque foram realizados apenas 42 jogos na competição, ou seja, uma demissão a cada pouco mais de cinco partidas. É um nível de desorganização dos clubes difícil de acreditar.

Considero completamente inapropriado avaliar a decisão de qualquer pessoa ao anunciar aposentadoria, independentemente da atividade. É algo personalíssimo e não se discute. Toni Kroos, aos 34 anos, anunciou que deixa a carreira de jogador após a disputa da Euro 2024. Meio-campista de rara técnica e elegância, é daqueles que fazem a equipe jogar com passes longos e curtos precisos, além de enorme poder para cadenciar o ritmo das partidas, sem necessariamente fazer muitos gols ou assistências. Ainda assim, em 836 jogos, soma 224 participações diretas em tentos (82 gols e 142 assistências), números fenomenais para um segundo volante.

Kroos tem mais de 30 títulos por Bayern, Real Madrid e seleção alemã. Está entre os 10 maiores ganhadores da história do futebol. Toma a decisão ainda em alto nível físico e técnico, como sempre planejou. Vai fazer falta.

Já viu?

Beckham: a minissérie. Para além de um jogador de futebol talentoso, David Beckham se tornou uma referência no mundo do entretenimento, situação que trouxe não só benefícios, mas também questões negativas impactantes. É isso que a minissérie documental mostra, com depoimentos do próprio jogador e pessoas relevantes que o cercam. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Athletic, líder da Série C, tem 15 pontos em cinco jogos disputados, campanha perfeita. Seu artilheiro, Jonathas, marcou sete gols, média maior do que a maioria das equipes na competição

2. A partida Santa Cruz-RN 2 x 0 Sousa-PB, pela Série D, no fim de semana, registrou sete pagantes

3. Final da Liga Europa, hoje, entre Atalanta x Bayer Leverkusen tem apenas dois brasileiros envolvidos. Volante Ederson, ex-Fortaleza, na Atalanta e zagueiro Arthur, ex-América-MG, no Leverkusen