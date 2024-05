Ceará precisa de laterais ofensivos contra o CRB

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.04.2024: Raí Ramos. Ceará x Goiás na Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves

Um recorte dos mais recentes 15 jogos do Ceará mostra que o time só não marcou em três deles. Pulga é o artilheiro do ano, com 10 gols, mas na Série B, por exemplo, oito atletas diferentes já balançaram as redes. A equipe consegue criar boas opções ofensivas, independentemente do esquema com dois ou três zagueiros, algo que será fundamental para a partida desta quinta-feira, contra o CRB, valendo vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Precisando reverter a derrota por 1 a 0 no confronto de ida, só uma vitória por dois ou mais gols de diferença dá ao Alvinegro a classificação direta, sem precisar dos pênaltis. No ano, como mandante, o Ceará só venceu por essa diferença de gols em duas oportunidades. Assim, a produção do ataque no Castelão terá que ser intensa e constante.

No mesmo recorte dos 15 jogos do começo do texto, o Ceará sofreu um ou mais gols em 10 deles, um número alto. Contra o CRB, inclusive, tomou três gols nos dois jogos da temporada: o 2 a 2 pela Série B, no PV, e o 1 a 0 pela Copa do Brasil, no Rei Pelé. Conseguir a vaga também vai depender de mais atenção do sistema defensivo, que tem permitido ações relevantes dos adversários. Não é por acaso que o goleiro Richard tem tido grande desempenho em 2024.

Caso o técnico Mancini faça a opção por três zagueiros, a vantagem é liberar muito os laterais Matheus Bahia, pela esquerda, e Raí Ramos, pela direita. Ambos são agudos no ataque, criam oportunidades em chutes de fora da área e assistências para finalização. Assim, jogariam com mais liberdade. O esquema com três zagueiros, ao contrário do que muita gente ainda pensa, pode perfeitamente ser ofensivo.

O número que importa

De hoje, 23, até dia 2 de junho, o Castelão tem cinco jogos marcados. São 11 dias, período muito curto para tantos confrontos. Gramado será castigado mais uma vez.

A Atalanta, quinta colocada do Campeonato Italiano, venceu com extrema autoridade o campeão alemão, Bayer Leverkusen (estava invicto faz 51 jogos), na final da Liga Europa, nesta quarta. Ex-jogador do Fortaleza, Ederson foi bem demais, coroando temporada brilhante. Lookman, atacante nigeriano, fez os três gols da partida, atuação memorável, assim como o ótimo sistema defensivo montado pelo técnico Gasperini. Aos 66 anos, a sua primeira taça na carreira. Comovente.

Ainda sobre Ederson, o jogador é cobiçado por gigantes europeus — já teve seu nome ligado ao Liverpool e ao Manchester United recentemente. Não vai ser fácil a equipe de Bérgamo segurá-lo na próxima temporada

Já viu?

UM HOMEM ENTRE GIGANTES. História real e marcante do médico Bennet Omalu (Will Smith), que estabeleceu relação entre as pancadas sofridas na cabeça por jogadores de futebol americano com danos cerebrais. Para proteger atletas, entrou em guerra com a NFL. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Em ótima fase, Thiago Monteiro conseguiu outra vitória no qualifying de Roland Garros, nesta quarta. Caso tenha mais um triunfo, o cearense entra na chave principal

2. Dos oito times nordestinos da Série C, sete estão entre os 10 piores colocados. Só o Botafogo-PB vai bem

3. Kimmich e Rodri são os alvos do Real Madrid para o lugar de Kroos, que vai se aposentar nesta temporada