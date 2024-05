Ceará: de novo, derrota para o CRB

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Aylon disputa lance no jogo Ceará x CRB, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024

A eliminação do Ceará para o CRB (perdeu por 1 a 0, gol do cearense Gegê) na Copa do Brasil é um golpe duro para o clube em muitos aspectos. Financeiro, porque deixa de faturar R$ 3,45 milhões, ainda mais vivendo crise financeira. Em prestígio nacional, porque não foi capaz de ficar entre os 16 melhores do torneio. Como equipe, por mais que não tenha um elenco brilhante, é melhor do que o time alagoano (que foi inegavelmente eficiente nos confrontos), mas perdeu as duas vezes. Ontem, no Castelão, o Alvinegro apresentou bom volume de oportunidades, mas perdeu chances demais e falhou em momentos cruciais defensivamente, equação perfeita para a eliminação. Muitos erros técnicos e táticos somados raramente são perdoados numa disputa assim. As justas vaias dos torcedores apareceram, têm peso e vão repercutir. Com razão.

Já aprovada nos testes realizados na Europa, a nova lei do impedimento, se confirmada pela International Football Associaton Board (Ifab), vai exigir adaptação profunda de comissões técnicas e jogadores nas questões dos posicionamentos ofensivos e defensivos. A proposta acaba com a mesma linha, ou seja, para que um atleta esteja realmente em vantagem indevida e um lance seja anulado, ele vai precisar estar com o corpo todo à frente do defensor.

De acordo com o jornal inglês "The Times", falta agora a decisão final da Ifab, que cuida das regras do esporte e espera receber todo o material em breve. O dono da ideia —ótima, por sinal — é o francês Arsène Wenger, chefe de desenvolvimento global da Fifa. Com o VAR em ação faz alguns anos, já fica evidente o tamanho da injustiça de um gol anulado por questão de centímetros, sem nenhuma vantagem.

Outro ponto fundamental será a facilidade maior de interpretação dos lances, diminuindo muito o tempo da avaliação técnica do VAR. No Brasil, o tempo que se perde é enorme. A possibilidade de mais gols é real, afinal, com a regra nova, mais de 90% dos gols anulados seriam validados.

O número que importa

A situação do jogador Lucas Paquetá não é nada confortável, para não dizer lamentável. Ele foi indiciado ontem pela Football Association, da Inglaterra, por supostamente ter forçado o recebimento de cartões em quatro ocasiões diferentes (uma em 2022 e três em 2023), com o objetivo de beneficiar o mercado de apostas. A acusação é grave, mas ele se diz surpreso e nega. O brasileiro tem até o dia 3 de junho pra se defender.

Já viu?

ROMÁRIO: O CARA. Espetacular atacante e personagem polêmico, o documentário conta a história — com muitos depoimentos relevantes — de um dos mais importantes jogadores de futebol do país. Os dois primeiros episódios estão disponíveis. Onde: Max

Mais 3!

1. O tenista paulista Gustavo Heide, pouco conhecido do público e número 174 do mundo, conseguiu resultado fantástico ao furar o quali e entrar na chave principal de Roland Garros. Ele venceu os três jogos.

2. Hoje é a vez do cearense Thiago Monteiro (84 do mundo) fazer seu terceiro confronto, dessa vez diante do espanhol Diego Rincón (226 no ranking). Caso vença, avança para a chave principal

3. Espetacular o primeiro jogo da final do Oeste da NBA, vencido pelo Dallas diante do Minnesota, por 108 a 105, na quarta. Luka Doncic brilhou demais, como sempre. Hoje é o segundo confronto, às 21h30min