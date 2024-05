Ceará e Fortaleza: lições emocionais do fracasso na Copa do Brasil

Foto: Fco Fontenele Saulo Mineiro e Titi disputam lance no Clássico-Rei Ceará x Fortaleza, no Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2024

Não há nenhuma dúvida: sob todos os aspectos técnicos, táticos e de estrutura geral (treinamento, preparação física, fisiológica e médica), Ceará e Fortaleza poderiam perfeitamente ter sucesso diante de CRB e Vasco na terceira fase da Copa do Brasil. O que se viu, entretanto, foram eliminações duras, com perdas importantes de receita, prestígio e irritação dos seus torcedores. Em comum: faltou maturidade psicológica aos elencos, cada um na proporção do que deixaram de fazer em campo para vencer ou permitiram aos adversários, que, obviamente, também construíram mérito nas classificações e agora comemoram as vagas nas oitavas de final, além de R$ 3,45 milhões como reforço de caixa.

No caso do Ceará, notadamente no segundo jogo, no Castelão, na quinta-feira, a equipe sentiu demais emocionalmente o efeito do gol do CRB, perdendo bastante tempo de capacidade de reação. Quando conseguiu se recompor, criou diversas oportunidades para marcar e iniciar reação, porém esbarrou na falta de tranquilidade e calma na hora de decidir. Ficou bastante nítido o nervosismo.

Já o Fortaleza tem se caracterizado em 2024 por permitir diversos empates quando fica em vantagem no placar. Contra o Vasco, em São Januário, foram duas vezes (no 1 a 0 e no 2 a 1). Faltou controle para manter o placar. Outra ponto fundamental do aspecto emocional do time está na disputa de pênaltis. Se um clube perde cinco de seis decisões recentes não é mais coincidência. O método precisa mudar, inclusive para aumentar a capacidade psicológica em momentos decisivos.

O número que importa

Um time cearense não deixava de participar de uma quarta fase de Copa do Brasil desde 2017, ou seja, de 2018 a 2023 — seis anos — sempre algum figurava em tal fase do segundo torneio mais importante do País.

THIAGO MONTEIRO segue em sua fase excelente no saibro europeu. Venceu 12 dos 14 jogos mais recentes, voltou a ficar entre os 100 melhores do planeta e ontem garantiu vaga na chave principal de Roland Garros. Número 84 do mundo, o cearense, na primeira rodada em Paris, vai enfrentar Miomir Kecmanovic, número 55. Ambos já se enfrentaram três vezes, com uma vitória de Monteiro (no Masters 1000 de Roma, recentemente) e dois triunfos do sérvio. Há, portanto, uma boa chance de avanço para a segunda rodada. Thiago já participou outras cinco vezes de Roland Garros e o melhor resultado dele foi avançar até a terceira rodada.

Já viu?

ÍCARO. Marcante documentário vencedor do Oscar. Nele, Bryan Fogel, o protagonista, decide usar anabolizantes para provar as falhas no sistema mundial antidopagem e acaba se envolvendo num escândalo mundial com seu orientador, o russo Grigory Rodchenkov. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Flávio Araújo, que estava como técnico do Altos-PI desde 2023, foi demitido por WhatsApp e ficou revoltado, com razão. Desrespeito enorme com o profissional cearense após bom trabalho por quase um ano

2. Estevão, do Palmeiras, está perto de ser comprado pelo Chelsea por R$ 360 milhões, um valor astronômico para um atleta que sequer é titular absoluto da equipe. Com 17 anos, o valor é pelo potencial futuro

3. Zubeldia, técnico argentino do São Paulo, ainda não perdeu. São oito jogos, com seis vitórias e dois empates