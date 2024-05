Fortaleza avassalador; Ceará próximo do G-4

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Moisés, atacante do Fortaleza, comemora ao lado de Pikachu

Finalmente Moisés voltou do México, disseram os torcedores do Fortaleza no final do primeiro tempo da semifinal da Copa do Nordeste, ontem, na Arena Pernambuco, contra o Sport. De fato, o atacante não vinha bem, mas esteve brilhante para colocar o Fortaleza na final da competição, contra o CRB. Três gols com um nível altíssimo de qualidade nas finalizações, velocidade e vantagem física contra os marcadores. Uma atuação inesquecível. O outro tento foi de Hércules, driblando o goleiro com classe. A eficiência do Tricolor na primeira etapa impressionou. A equipe acertou cinco finalizações ao gol e marcou quatro vezes. Uma goleada para não deixar dúvidas da superioridade sobre um adversário leal em campo, mas que nada conseguiu fazer diante de seus torcedores.

O esquema tático montado por Vojvoda não tinha nada de mirabolante, mas contou com um meio-campo dominante. Hércules e Pochettino participaram demais das jogadas de transição, com talento. Evidente que ocorreu demérito do sistema defensivo do Sport, mas o mérito do Fortaleza, além da letalidade na frente do gol, foi a mecânica de funcionamento dos atletas que tinham como missão levar a bola ao ataque após a retomada da posse.

Na segunda etapa, o Fortaleza, naturalmente, diminuiu o ritmo e fez as alterações de olho no calendário. O Sport teve mais a bola, mais ações ofensivas, porém o jogo estava perdido e o gol isolado não teve nenhuma influência. Relevante também destacar João Ricardo. O goleiro, quando acionado, participou bem, com defesas fundamentais para evitar qualquer reação do time do Recife atuando em casa.

O número que importa

Com 12 gols em sete jogos, o Ceará sustenta o terceiro melhor ataque da Série B. É fundamental a manutenção dessa média. O artilheiro da equipe no torneio é Facundo Barceló, com três.

Vencer é mais importante do que jogar bem na Série B, dizem. Faz sentido, mas o melhor dos mundos é vencer e jogando bem. Foi o que o Ceará, ofensivamente, fez na segunda etapa diante da Chapecoense, após um primeiro tempo bastante confuso com três zagueiros e dando muito espaço aos adversários. Mais uma vez Richard precisou ser importantíssimo com defesas estupendas para garantir os três pontos em casa.

Rafael Ramos, Castro e Barceló merecem destaques porque conseguiram mostrar atuações relevantes para o resultado. O trio tem convivido mais com críticas do que com elogios. Há agora potencial para aumento de confiança. Claro que a jogada final do gol da vitória foi toda de Erick Pulga. Auremir tentou fazer duas vezes falta dentro da área, mas só parou o atacante com o pênalti bem marcado. Saulo Mineiro bateu bem demais.

Com 12 pontos em sete jogos, o Ceará agora está muito perto do G-4. Vencer o Coritiba na sexta é essencial.

Mais 3!

1. Dois cearenses foram campeões da Taça de Portugal neste domingo. O Porto venceu o Sporting por 2 a 1 com Evanilson e Wendell entre os titulares. Grande momento

2. Botafogo-PB ainda é o único nordestino no G-8 da Série C. Os outros sete estão fora, ao menos por enquanto, mas o Náutico está chegando

3. Southampton conseguiu ganhar os playoffs da segunda divisão inglesa e está na Premier League da próxima temporada. Vai aumentar a sua receita anual em mais de R$ 1,2 bilhão