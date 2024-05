Domínio e orgulho cearense na Copa do Nordeste

Foto: Rafael Ribeiro / CBF Taça da Copa do Nordeste 2023 no jogo Sport x Ceará, na Ilha do Retiro

Retomada em 2013, após significativa batalha jurídica entre a Liga do Nordeste e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Copa do Nordeste tem na temporada 2024 sua 12ª edição desde então e o que se vê é um amplo domínio de Ceará e Fortaleza na competição. Com o Tricolor garantido na final diante do CRB (inédita) após golear o Sport, agora são seis torneios em sequência — desde 2019, portanto — com pelo menos um finalista cearense, além de oito participações em finais neste período de 12 anos. Os números, por si só, deixam evidente não se tratar de coincidência, mas, sim, de competência na disputa da competição regional, com os clubes dando a importância necessária para alcançar a taça histórica.

Mais relevante do que qualquer estadual disputado pelos times da região, a Copa do Nordeste teve o Ceará como vencedor em 2015, 2020 e 2023, além de ter sido finalista em 2014 e 2021. Já o Fortaleza foi campeão em 2019 e 2022, conseguindo, ao menos, chegar até a final na atual temporada, mantendo a hegemonia local e podendo conquistar seu terceiro troféu.

Curiosamente, nada de Clássico-Rei em finais. Ambos já bateram na trave para que tal confronto fosse realizado, mas jamais conseguiram, juntos. De toda forma, é fruto de um trabalho consistente no período, superando muito qualquer outro estado, já que Pernambuco e Bahia estiveram presentes, cada um, em cinco finais desde 2013.

O número que importa

O futebol cearense soma cinco títulos na Copa do Nordeste desde 2013 (três do Ceará e dois do Fortaleza). Pernambucanos (Sport e Santa Cruz) e baianos (Bahia) somam dois cada, enquanto a Paraíba (Campinense) e o Maranhão (Sampaio) têm uma conquista.

Finalizada a temporada no futebol da Europa e com a janela de transferência sendo aberta na semana que vem, o nome de Arthur Cabral, ex-Ceará, já aparece na imprensa portuguesa como negociável pelo Benfica. O atacante não se firmou, marcando 11 gols e três assistências em 43 jogos. O Cruzeiro fez uma consulta, mas ouviu, inicialmente, que o Benfica quer apenas vender o atleta (o comprou por 20 milhões de euro da Fiorentina), não aceitando emprestar. A coluna apurou que clubes da Alemanha têm interesse também, mas o futuro de Arthur está completamente indefinido. Tudo pode acontecer, inclusive nada, e ele ficar no Benfica.

Mais 3!

1. Impressionante final do Campeonato Turco de futebol. São 38 rodadas em pontos corridos ida e volta, como no Brasil, e o Galatasary foi campeão com 102 pontos. O Fenerbahçe, que somou incríveis 99 pontos, ficou com o vice. É duro fazer uma campanha dessa e não ser campeão

2. Ceará, com as eliminações recentes na Copa do Brasil (CRB) e na Copa do Nordeste (Sport), deixou de faturar R$ 4 milhões em cotas somadas.

3. Rafael Nadal, que venceu inacreditáveis 14 títulos em Roland Garros, foi eliminado ontem em sua estreia na edição 2024 do torneio para o alemão Zverev. Derrota esperada. A carreira brilhante está chegando ao fim, infelizmente. Os aplausos da torcida foram comoventes