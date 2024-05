Vojvoda: aquele cara que todo mundo gosta

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda tem 49 anos e nasceu em General Baldissera, na Argentina

Juan Pablo Vojvoda segue construindo momentos marcantes. Nesta quarta, diante do Trinidense-PAR, Copa Sul-Americana, completa 233 jogos no comando do Fortaleza. Assim, passa a ser o técnico com mais partidas pelo clube, feito extraordinário no contexto atual, onde treinadores são demitidos ou pedem demissão em ritmo alucinante. O mérito também é da diretoria, que o manteve firme em três anos, apesar de alguns cenários tensos na trajetória de 112 vitórias, 59 empates e 61 derrotas. O argentino, que também recusou dezenas de propostas, tem sido essencial na mudança de tamanho do clube. São quatro títulos em seis finais concluídas (a sétima será contra o CRB, Copa do Nordeste), além de campanhas emblemáticas nacionais e internacionais.

A competência tática, a capacidade de liderança e o grande comprometimento com o elenco são marcas registradas de Vojvoda, independentemente dos erros que tenha cometido. Não há perfeição em treinador nenhum e ninguém está acima de críticas, mas algo chama muito atenção desde a sua chegada ao Pici, naquele maio de 2021: a admiração profunda de quem convive com ele.

Conversei com diversas pessoas mais de uma vez e estamos diante de uma unanimidade quando o assunto é educação, tratamento gentil e humildade. Não por acaso, todo mundo gosta dele. Vojvoda valoriza genuinamente a forma de conduzir sua vida familiar, religiosa e seu trabalho, privilegiando justiça e retidão, muito mais do que títulos ou números.

Ainda morador do Pici (já se mudou), deixou claro seu lado agregador, discreto e de respeito máximo a qualquer pessoa, como nos jantares ao lados dos funcionários e a preocupação em melhorar a estrutura para o futuro. Quando o Fortaleza o contratou, apostava no talento profissional de um promissor técnico da América do Sul, mas acabou por acertar em muito mais do que isso.

Na Era Vojvoda, o Fortaleza, atuando em vários esquemas táticos e formas de jogar, marcou 371 gols e sofreu 231, construindo até então um saldo positivo de 140 tentos.

1. Vojvoda, que tem descendência croata e italiana, foi anunciado pelo Fortaleza no dia 4 de maio de 2021 e seu primeiro treino ocorreu no 10 de maio seguinte

2. Ao receber o convite para ser treinador do Defensa y Justicia em outubro de 2017, Vojvoda largou a medicina. Ele estava na fase de Prática Final Obrigatória no Hospital Centenário, de Rosário. Faltavam três meses para se formar

3. Como zagueiro, o atual técnico do Fortaleza jogou na Argentina e na Espanha. O clube que mais tempo passou foi o Newell's Old Boys