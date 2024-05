Fortaleza, líder com mérito; Ceará mostra força da marca

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero chegou aos 38 gols pelo Fortaleza em 93 jogos

Com a tranquilidade esperada, o Fortaleza garantiu a primeira colocação do grupo D da Copa Sul-Americana, nesta quarta, ao bater o Trinidense-PAR por 2 a 1. Mostrou, mais uma vez, com essa liderança, força no continente. Foram os quatro pontos conquistados diante do Boca Juniors os definidores do cenário favorável ao Tricolor. Faltava apenas uma confirmação protocolar, que o elenco comandado por Vojvoda cumpriu com mérito, sem correr riscos, diante de um adversário muito frágil, no Castelão. Foi relevante ao time conseguir impor ritmo de treino, justamente pensando no calendário intenso. No dia de recorde do argentino Vojvoda (233 no comando do Fortaleza), dois conterrâneos do técnico marcaram: Pochettino, em grande fase, e Lucero, que fez seu gol número 14 na temporada.

O patrocínio anunciado pelo Ceará, nesta quarta-feira, é extremamente relevante para o clube. O valor de R$ 46 milhões que a Esportes da Sorte (mais uma empresa de apostas esportivas) vai investir no período total contratual de 32 meses corresponde à metade da folha salarial mensal atual. É uma garantia de tranquilidade para elenco e funcionários, além de uma demonstração de força da marca do Alvinegro.

Com problemas financeiros já conhecidos — e assumidos pela diretoria — a forma mais rápida e segura do Ceará ganhar conforto é saindo da Série B nesta temporada, voltando para a primeira divisão em 2025. Para tanto, o patrocínio vai ajudar. Não há outro cenário que possa fazer tanto efeito positivo diante das perdas de receitas significativas desde a queda no final de 2022.

O número que importa

Quatro clubes brasileiros (incluindo Athletico, Corinthians e Vasco) e alguns da Ásia sondaram a situação de Erick Pulga. O atacante do Ceará, melhor jogador do time na temporada, tem chamado atenção. O clube, que tem apenas 40% dos seus direitos econômicos, precisa fazer todo o esforço para não perdê-lo antes do fim do ano.

A vitória do Ferroviário sobre o Floresta por 2 a 1, na terça-feira passada, trouxe o alívio necessário e pontual na Série C, mas a equipe precisa evoluir em todos os aspectos em campo o quanto antes. O time correu seríssimos riscos de ser derrotado. A melhor notícia para o clube é que o competente técnico Paulinho Kobayashi tem total noção do que precisa ser feito. No próximo sábado, contra o Londrina, no PV, são fundamentais mais três pontos. Por causa do começo ruim, tentar se estabilizar fora da zona de rebaixamento para a Série D se tornou a missão do ano no Tubarão da Barra.

Já viu?

LEBRON. A biografia de LeBron James escrita pelo jornalista norte-americano Jeff Benedict é uma obra impecável de jornalismo e pesquisa. Ao longo de 576 páginas, é possível conhecer toda a história de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, principal pontuador da NBA e o primeiro jogador da liga a se tornar bilionário. Foram mais de 250 entrevistas realizadas pelo autor. Onde: livrarias e sites

Mais 3!

1. Flamengo e Franca decidem a temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). São efetivamente os dois melhores times do país. Disputa em melhor de cinco jogos, começando no sábado que vem, no Rio de Janeiro

2. Ficou um gosto amargo a participação dos tenistas brasileiros em Roland Garros. Seis entraram nas chaves principais (quatro homens e duas mulheres, algo que não ocorria desde 1988) e foram eliminados em massa na primeira rodada

3. Jürgen Klopp, com seu humor, gentileza e sinceridade, vai fazer falta ao futebol. Por oito anos e 489 partidas comandando o Liverpool, o alemão agora vai descansar