Ceará: vitória sobre o Coritiba com autoridade e bom futebol

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Facundo Barceló voltou a balançar as redes pelo Ceará

Ótima vitória do Ceará sobre o Coritiba na abertura da oitava rodada da Série B, ontem, no Castelão. O placar (1 a 0) não reflete o tamanho da superioridade do Alvinegro em todos os setores do campo, mas foi mais do que suficiente para a equipe manter a invencibilidade na competição (agora de seis jogos) e chegar aos 15 pontos, já aparecendo no G-4, aguardando o fim da rodada para saber a exata posição.

A equipe de Mancini foi dominante, correu poucos riscos, mostrou posicionamento tático eficiente (Irmer, com a bola, era meio-campista e, sem a bola, terceiro zagueiro) e laterais construtores avançados. As movimentações de Aylon, Pulga e Barceló chamaram atenção, com constantes trocas de posição para confundir o bom sistema de marcação do adversário.

O gol da vitória foi fruto de uma evidente jogada ensaiada, mostrando como a simplicidade bem feita pode ser contundente no futebol. Barceló se posicionou longe do gol, e esperou a cobrança perfeita de escanteio de Lourenço para então ganhar velocidade e impulsão, marcando, de cabeça, o seu quarto gol na Série B. O uruguaio tem evoluído a cada partida. Hoje, é a bola de segurança ofensiva do time. O elenco agora descansa e treina, tranquilo. Jogo apenas na segunda, dia 10 de junho, contra o Vila Nova, em Goiânia.

O número que importa

Gênio do basquete, Luka Doncic está na final da NBA pela primeira vez. Ele liderou as principais estatísticas nos playoffs pelo Dallas, mas não conseguiria chegar longe sem a fase espetacular de Kyrie Irving. No jogo que definiu a vitória na série contra o Minnesota por 4 a 1, ambos, juntos, somaram para 72 pontos. O adversário será o Boston

A Série A volta a ser disputada neste fim de semana, após paralisação em função da tragédia no Rio Grande do Sul. Diante de tal cenário e também pela desorganização habitual do calendário brasileiro, fica muito difícil fazer qualquer análise da classificação. O caso do Fortaleza, que aparece na 11ª colocação, é emblemático.

Com cinco partidas e sete pontos ganhos, a equipe de Vojvoda tem aproveitamento melhor do que Bragantino e Palmeiras, que estão acima na classificação por pontos ganhos. O Tricolor, por outro lado, está com aproveitamento pior do que times que estão abaixo dele na tabela, casos de Grêmio, Criciúma e Juventude

Diante do Athletico, no PV, amanhã, o Fortaleza defende a invencibilidade no Brasileirão (tem uma vitória e quatro empates), mas uma nova igualdade é ruim pensando na classificação. Por outro lado, vai enfrentar o líder da competição. Os principais vacilos na campanha até agora foram os empates contra Cruzeiro e Bragantino, no Castelão.

Mais 3!

1. ÉDERSON, ex-Fortaleza, segue ganhando elogios pelo seu futebol na Atalanta. Monstruosamente eficaz, disse o técnico do time, Gasperini, em recente entrevista

2. Sete times brasileiros conseguiram garantir a primeira colocação de seus grupos nas competições da Conmebol: quatro na Libertadores (Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras e Fluminense) e três na Sul-Americana (Fortaleza, Cruzeiro e Corinthians)

3. Real Madrid e Borussia farão a final da Champions League hoje, às 16 horas, com exibição especial no cinema Centerplex do Shopping Via Sul. Antes e depois do jogo, parte da equipe de Esportes do O POVO comandará bate-papos no local. Estarei por lá