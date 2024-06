Fortaleza: fim da sina dos empates em casa e invencibilidade mantida

Foto: Davi Rocha / Especial para O POVO Kuscevic comemora gol pelo Fortaleza no PV

Depois das três partidas como mandante pela Série A empatando por 1 a 1, tendo, em todas, saído com a vantagem, o Fortaleza fez uma partida eficiente defensivamente e conseguiu somar três pontos contra o Athletico, no PV. Foi o fim da sina de pontos perdidos em casa, além da manutenção da invencibilidade no torneio: seis jogos. O Tricolor, mais uma vez com diversas mudanças no time, conseguiu controlar bem o sistema ofensivo dos visitantes. Foi o grande mérito da atuação diante de não se sabe quantas pessoas (tinha bem mais gente do que as 12 mil anunciadas). No primeiro tempo, pouco sofreu. Na segunda etapa, o Athletico foi mais ao ataque, mas na principal chance uma defesa excelente de João Ricardo em chute de Erick travou a reação. De novo, o goleiro foi essencial.

Já na reta final de partida, Moisés, depois de ter sido brilhante contra o Sport, perdeu dois gols inacreditáveis. Caso o Fortaleza tomasse o empate, seria o principal alvo das críticas, mas é assim o futebol, não tem jeito. Se o atacante saiu notadamente desanimado do gramado, Kuscevic deixou o campo sorrindo. Um das melhores contratações da temporada cearense, marcou o gol da vitória, de cabeça, e foi firme em sua principal função, a de liderar a defesa, que finalmente termina um jogo do Brasileirão em casa sem ter a meta vencida. Os dois próximos jogos do elenco de Vojvoda na Série A serão fora de casa: Bahia e Cuiabá

O número que importa

Depois de muito tempo, a Série A do Campeonato Brasileiro voltou a ter 10 jogos disputados. Foram 23 gols, média apenas razoável. O Flamengo colaborou muito, com o 6 a 1 sobre o Vasco. Foi uma rodada de visitantes, com seis vitórias. Apenas dois mandantes ganharam: Fortaleza e São Paulo.

Adversário do Fortaleza na disputa do título da Copa do Nordeste, o primeiro jogo é na próxima quarta-feira, no Castelão, o CRB perdeu feio neste domingo, pela Série B. Em Campinas, jogando com o time mesclado, sofreu 4 a 2 da Ponte Preta, num resultado raro para a equipe alagoana, que não costuma levar muitos gols e tem se destacado pelo até então bom sistema ofensivo na temporada. Com apenas oito pontos em sete partidas, o CRB já se vê perto da zona de rebaixamento, numa desconfortável 14a. colocação. Já na projeção deste primeiro confronto da final, o Tricolor deve ter mais a bola e pressionar o CRB por boa parte do confronto. Garantir vantagem para atuar mais tranquilo em Maceió seria bastante relevante.

Já viu? *

Escolho Acreditar: O Caminho do Campeão. O documentário, lançado em 2023, mostra a marcante história do título da Argentina na Copa do Mundo da Fifa em 2022. A narração é de Ricardo Darin, um dos grandes atores da Argentina. Onde: Prime vídeo

Mais 3!

1. Ferroviário venceu o Londrina no sábado por 1 a 0, ganhou fôlego importante na Série C (saiu da zona) mas voltou a jogar muito mal no primeiro tempo, tomando muita pressão, como foi diante do Floresta. Depois, melhorou

2. Três derrotas seguidas na Série B e o Sport já saiu do G-4. Foram quatro vitórias nas rodadas iniciais. No futebol, tudo muda rápido demais

3. Os favoritos vão avançando em Roland Garros. Alcaraz, Tsitsipas, Sinner e Dimitrov já estão nas quartas de final. Nesta segunda, Djokovic, Zverev, Ruud e Medvedev entram em quadra para também estarem entre os oito melhores