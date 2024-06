Fortaleza: a Copa do Nordeste incomodava, mas agora vale título

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero comemora gol marcado para o Fortaleza diante do Trinidense, pela Copa Sul-Americana.

Em um determinado momento da temporada, abril, para ser mais exato, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, deu a entender, cuidadosamente, que a Copa do Nordeste aparecia no percurso como algo para incomodar o planejamento. As palavras foram as seguintes: "Para ser sincero, Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil estão em nossa cabeça. Os estaduais fecharam, e fica ainda a Copa do Nordeste, essa Copa fica colocada em uma situação que temos que resolver. Tem que aceitar, tem que planejar, mas todos os times agora vão jogar o Brasileirão e nós não vamos jogar o Brasileirão. Isso dificulta". Basicamente, e com razão, ele reclamava do calendário esticado do Nordestão, invadindo outros torneios. Tal declaração foi dada antes das quartas de final, contra o Altos-PI.

Modificando escalações jogo após jogo, rodando o elenco como sempre fez desde a sua chegada ao Pici, em maio de 2021, Vojvoda viu o Fortaleza ganhar com muita autoridade os confrontos diante do Altos e também do Sport, conseguindo uma vaga na final da competição regional, disputada em dois confrontos contra o CRB, que passou por Botafogo-PB e Bahia.

Leia mais Ex-Ceará, Barroca elogia Vojvoda e capacidade competitiva do Fortaleza

Lucero ressalta força do Fortaleza e projeta final do Nordestão: "Significa muito para nós"

Final do Nordestão: Fortaleza x CRB tem mais de 34 mil torcedores confirmados

Fortaleza enfrentará vencedor do playoff G nas oitavas de final da Sula; veja possibilidades Sobre o assunto Ex-Ceará, Barroca elogia Vojvoda e capacidade competitiva do Fortaleza

Lucero ressalta força do Fortaleza e projeta final do Nordestão: "Significa muito para nós"

Final do Nordestão: Fortaleza x CRB tem mais de 34 mil torcedores confirmados

Fortaleza enfrentará vencedor do playoff G nas oitavas de final da Sula; veja possibilidades

Agora, portanto, o assunto é outro. Não é a competição que incomoda mais, como era em abril passado, mas a que vale um título cobiçado. Estou muito tranquilo com tal avaliação que trago aqui na coluna porque desde 2013 falo e escrevo: os títulos estaduais da região são importantes, mas não existe nenhum que seja mais relevante do que ser campeão da Copa do Nordeste. O Fortaleza, portanto, vai com força total para as finais diante dos alagoanos.

O número que importa

Sem a menor necessidade - era possível aguardar perfeitamente os jogos atrasados de Grêmio e Inter - a Conmebol fez o sorteio da Sul-Americana e Libertadores nessa segunda. Há imensos buracos nos confrontos justamente por causa das partidas dos clubes gaúchos, que ocorrem nesta semana. O Fortaleza, por exemplo, tem oito possibilidades de adversário nas oitavas da Sula: Always Ready-BOL, Delfin-EQU, Racing-URU, Grêmio, Internacional, Estudiantes-ARG, LDU-EQU e Rosário Central-ARG. Um sorteio sem a menor lógica.

Logo depois do anúncio oficial da contratação de Mbappé pelo Real Madrid, ontem - algo que todo o mundo do futebol já sabia - recebi mensagem do meu bom amigo Geraldo com a seguinte pergunta: "O Real precisa dele?". Precisa, Geraldo, respondi. E explico a razão. A equipe de Madrid, a maior do mundo incontestavelmente, sempre vai fazer o possível para ter com ela os melhores. É uma filosofia implementada, imutável, perene. É como eles agem e se enxergam. E como os outros também os enxergam.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Parece mentira, mas Djokovic fez de novo em Roland Garros. Menos de dois dias após ganhar do italinao Musetti em 4h30min, ontem venceu o argentino Cerúndolo em 4h39min. Está nas quartas, aos 37 anos. É impressionante

2. Na Série C, o Floresta entrou em campo sete vezes e perdeu todas. Sofreu 14 gols e marcou apenas quatro. Só uma grande e inesperada virada para impedir a queda

3. Enzo Maresca é o novo técnico do Chelesa. Assinou contrato de cinco anos com o clube que tem muito dinheiro, mas poucos resultados recentes relevantes. Desafio grande para o italiano, que foi um correto volante quando jogador.