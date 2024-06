As agruras de ir aos estádios só aumentam

Foto: Whatsapp O POVO Torcedores enfrentaram transtornos com gradis atrapalhando a saída em Fortaleza x CRB.

A filha do cirurgião-dentista Alexandre Nogueira tem 13 anos. Ao lado do pai, estava no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza venceu o CRB por 2 a 0 e ficou próximo do terceiro título da competição, na quarta-feira passada. Em meio ao tumulto e desorganização, pediu para não ir mais ao Castelão. Ela simplesmente não aguenta mais passar por tantas aflições, medos e dissabores. Está farta. O pedido da adolescente é totalmente justo. Hoje, só a imensa paixão de uma pessoa por um clube de futebol justifica a ida aos jogos. Nada mais faz sentido racionalmente. A experiência, especialmente em partidas com público maior, é completamente hostil. Há problemas em todas as esferas, minando a paciência do torcedor, tornado um martírio o que deveria ser alegria.

O relato, infelizmente, não é exceção. Lógico, nem todos os milhares de torcedores têm o mesmo nível de desgaste - há quem diga que tudo correu bem, dentro do padrão já conhecido e é preciso acreditar - mas os acontecimentos lamentáveis em Fortaleza x CRB, descritos por centenas de pessoas, fazem parte de uma gama perene de reclamações presentes em diversas partidas, incluindo também jogos do Ceará.

Os clubes, organizadores dos eventos, são responsáveis objetivos, mas não só. Há omissão em grande medida das autoridades e entidades. Trânsito caótico, dificuldade imensa de chegar e sair do estacionamento, filas enormes, tumultos, empurrões, serviços caros, riscos de ferimentos nos gradis, ausência de sinal de internet, catracas liberadas, invasão de torcedores sem ingressos, banheiros imundos, pisos escorregadios e goteiras. Tudo isso com a conhecida violência nossa de cada dia, um país muito violento, sempre.

Quem paga ingresso, independentemente do setor e do horário que chega, precisa ser bem tratado. É escolha de cada um. Tudo, sem exceção, deve funcionar bem, fluir de forma a dar conforto ao cliente. É preciso que a experiência seja prazerosa, gerando no torcedor vontade de comparecer sempre e não se afastar do ambiente. Os clubes têm missões urgentes para a sua própria preservação: tomar ações afirmativas, assumir as suas responsabilidades - caso não sejam capazes, que contratem quem seja - e agregar todas as instituições envolvidas num objetivo comum de tornar a ida ao estádio algo agradável.

O número que importa

O atacante Moisés se transformou no jogador com mais gols na história da Copa do Nordeste pelo Fortaleza, ajudado pelos sete tentos marcados na atual edição. Com 11 gols, superou Clodoaldo, que tinha 10.

Mais 3!

1. Os clubes da Premier League confirmaram o desejo da manutenção do VAR no Campeonato Inglês. Resultado da votação foi divulgado ontem. Impedimento semiautomatico deverá ser adotado em breve, inclusive

2. Média de público da Série B tem a liderança do Ceará: 19.431 pagantes por partida. Foram cinco jogos como mandante até agora, em oito rodadas: Coritiba, Chapecoense, Amazonas, Goiás e CRB

3. Lucero tem 95 jogos pelo Fortaleza. Contra o CRB, na quarta passada, atingiu 50 participações diretas em gols: marcou 39 e deu 11 assistências. Números excelentes