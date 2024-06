Fortaleza: tri do Nordeste se aproxima

Foto: Fco Fontenele/OPOVO Moisés, atacante do Fortaleza, em comemoração do primeiro gol tricolor na final da Copa do Nordeste

O roteiro da vitória do Fortaleza sobre o CRB por 2 a 0, primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, ficou totalmente dentro do esperado. Nenhuma surpresa nas posturas táticas das equipes no Castelão ou nas montagens dos times iniciais de Vojvoda e Daniel Paulista. O Tricolor mostrou protagonismo ofensivo, domínio nas ações no seu campo de ataque e no fim de um primeiro tempo em que o CRB até conseguiu fazer boa marcação, construiu a vantagem que seria mantida até o apito final, com gols de Moisés e Lucero. O Fortaleza também esteve muito atento defensivamente, correndo riscos mínimos diante de um adversário que tentou algo relevante apenas na segunda etapa, mas sem sucesso. Uma vitória contundente, deixando a equipe numa condição muito boa para mais um título.

Outro ponto a se destacar: a concentração do Fortaleza durante toda a partida. O time entrou com espírito que a final exigia, com disposição e energia. É verdade que no segundo tempo a equipe poderia ter aumentado ainda mais o placar - Lucero e Moises perderam chances claras - mas ainda assim a vantagem para o jogo da volta é bastante relevante.

O número que importa

O Fortaleza não conseguia quatro vitórias consecutivas na temporada desde fevereiro deste ano. Agora, soma triunfos seguidos contra Sport (Copa do Nordeste), Trinidense (Sula), Athletico (Série A) e CRB (Copa do Nordeste.

Serão espetaculares as semifinais de Roland Garros. No feminino, a polonesa Iga Swiatek, dominante número um do mundo, será desafiada pela norte-americana Coco Gauff. Do outro lado da chave, a russa Mirra Andreeva joga diante da italiana Jasmine Paolini. Mirra tem apenas 17 anos e já é um fenômeno do tênis. Em Paris, se tornou a jogadora mais jovem a estar numa semifinal de Grand Slam desde 1997, quando Martina Hingis foi campeã do US Open. Os dois jogos hoje.

No masculino, nada mais do que três dos quatro melhores do planeta estão nas semifinais, nesta sexta. Apenas Djokovic, por contusão, ficou de fora, para lamentação geral. O confronto do italiano Sinner, número um do mundo a partir da próxima segunda-feira, quando o ranking da ATP por atualizado, diante do espanhol Carlos Alcaraz, número dois, é daqueles com expectativa máxima. Ambos são expoentes maiores da nova geração do esporte e estão atuando em um nível impressionante. Do outro lado da chave, Casper Ruud, o dinamarquês que é sétimo do ranking, enfrenta o alemão Alexander Zverev, quarto melhor do planeta.

Já viu? *

UNTOLD: FEDERER X FISH. Documentário fabuloso. O tenista Mardy Fish, sob enorme pressão, tenta continuar a tradição de vitórias do tênis dos EUA. No processo, enfrenta uma batalha enorme por causa de problemas de saúde mental que acabam por mudar o modo como encara a vida pessoal e profissional. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Nesta quinta tem segundo jogo das finais do NBB. No primeiro, Franca venceu o Flamengo por 69 a 56, no Rio

2. Também hoje começam as sempre marcantes finais da NBA. Dallas encara o Boston, melhor de sete jogos

3. G4 da Serie B com equipes de quatro estados diferentes: Goiás-GO, Avaí-SC, Santos-SP e Ceará