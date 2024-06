Fortaleza: final do Nordestão não começa do zero

Foto: Fco Fontenele/O POVO Fortaleza x CRB - Copa do Nordeste (Final) - 05.06 - Lucero

Não há como avaliar as perspectivas do segundo jogo de uma decisão desvinculando o que ocorreu no primeiro confronto. É o caso da partida de amanhã, entre CRB e Fortaleza, finalíssima da Copa do Nordeste. Depois de abrir uma boa vantagem no Castelão, o Tricolor entra em campo vencendo por 2 a 0, tendo 90 minutos regulamentares para segurar ou ampliar a vantagem e conquistar seu terceiro título regional em seis anos (venceu 2019 com Ceni e 2022 com Vojvoda). A estratégia do time, portanto, terá ligação direta com o placar construído. Assim, é básico apostar em um Fortaleza muito atento ao seu sistema defensivo e montado para contra-atacar, não permitindo espaços aos donos da casa, que não têm outra alternativa a não ser buscar o ataque no Rei Pelé lotado.

Juan Pablo Vojvoda jamais dá pistas de suas escalações, mas a tendência é do técnico argentino fazer algo raro, ou seja, repetir exatamente a formação inicial da partida de quarta-feira passada. Machuca no ataque e Hércules, no meio-campo, são outras alternativas para a onzena inicial, tendo em vista serem muito velozes nos setores que atuam, aptos ao jogo reativo.

Leia mais Titi revela conversa do elenco do Fortaleza com diretoria sobre problemas na operação de jogo

Titi, do Fortaleza, projeta "jogo difícil" e diz que CRB é favorito na final do Nordestão

Breno Lopes se deslumbra com estrutura do Fortaleza e diz: "Fiz a escolha certa"

Fortaleza lamenta falhas na organização da final do Nordestão Sobre o assunto Titi revela conversa do elenco do Fortaleza com diretoria sobre problemas na operação de jogo

Titi, do Fortaleza, projeta "jogo difícil" e diz que CRB é favorito na final do Nordestão

Breno Lopes se deslumbra com estrutura do Fortaleza e diz: "Fiz a escolha certa"

Fortaleza lamenta falhas na organização da final do Nordestão

Outro ponto fundamental para o Fortaleza no confronto será cuidar bem da bola, quando a tiver. Caso não seja possível o acionamento rápido do contra-ataque, rodar com tranquilidade o jogo, com as linhas aproximadas e organizadas, definindo um ritmo que irrite o CRB. A responsabilidade de marcar dois ou mais gols é toda da equipe alagoana.

O número que importa

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste registrou liderança da ESPN na TV paga, com uma audiência 90% acima do segundo colocado. Além de ser o jogo mais assistido do torneio nesta edição, se tornou a maior audiência da emissora com uma partida da Copa do Nordeste.

Mantendo a estratégia de jogar o menos possível no Brasil, a seleção brasileira enfrenta o México na noite deste sábado, às 22 horas, nos Estados Unidos, país sede da Copa América. Principal expectativa é pela escalação de Dorival Júnior contar com Rodrygo, Endrick e Vinícius Jr entre os titulares .

Já viu?

O CAMPO DOS SONHOS. Tocante filme estrelado brilhantemente por Kevin Costner, em 1989. Ele é um agricultor (Ray Kinsella) em Iowa, que após ouvir uma voz misteriosa constrói um campo de baseball em suas terras. A partir de então, atletas de um passado muito distante começam a aparecer para jogar. Onde: Prime Video

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Em entrevista recente, Messi disse não descartar jogar a próxima Copa do Mundo, em 2026, quando terá 39 anos. Vai depender de suas condições físicas, basicamente. Seria um momento e tanto ter o jogador no torneio

2. Nada de Série A do Brasileirão nesse fim de semana, ainda que a competição esteja com muitos jogos atrasados. Motivo: Data Fifa. Séries B, C e D seguem normalmente

3. Dallas tomou uma surra do Boston no primeiro jogo da final da NBA, quinta passada. Amanhã tem o segundo confronto, de novo na casa do Boston