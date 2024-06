Fortaleza: um tri marcante, emblemático e no sufoco

Foto: Itawi Albuquerque/ESTADÃO CONTEÚDO AL - COPA DO NORDESTE 2024, CRB x FORTALEZA - ESPORTES - AL - MACEIÓ - 09/06/2024 - COPA DO NORDESTE 2024, CRB X FORTALEZA - Jogadores do Fortaleza comemoram título de campeão após partida contra o CRB no estádio Rei Pele pela decisão do campeonato Copa Do Nordeste 2024. 09/06/2024 - Foto: ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O terceiro título da Copa do Nordeste conquistado pelo Fortaleza, neste domingo, diante do bravo CRB, marca o domínio do clube na região nos seis anos mais recentes. É bastante significativo lembrar que a equipe jamais tinha vencido tal troféu até 2019 e agora já são três, retrato de um trabalho sério e profissional no período, com muitos méritos envolvidos, de todos os setores da instituição, numa notável virada de chave.

Sobre a partida em si, vitória do CRB por 2 a 0, no tempo normal, devolvendo o placar do Castelão, o Fortaleza mostrou um péssimo desempenho, em todos os aspectos. Mal escalado, foi dominado taticamente, com postura covarde e pouco inteligente, contando com atuações individuais abaixo da crítica.

Vojvoda não foi capaz de mudar a equipe quando era absolutamente perceptível que o CRB estava melhor no primeiro tempo, criando duas grandes chances e não permitindo nada ao Tricolor. Na segunda etapa, Daniel Paulista mudou o CRB para melhor, mas Vojvoda preferiu também não mexer. Era nítido que a equipe da casa faria o primeiro gol a qualquer momento. De forma idêntica, o técnico não conseguiu transformar o time quando era evidente que tomaria o segundo gol. Um roteiro óbvio para quem acompanhou com atenção o confronto.

A equipe alagoana, muito inferior tecnicamente, entendeu que estava numa final histórica, mostrou brio, intensidade e inteligência tática para merecer a vitória em casa. Não ganhou nos pênaltis porque o Fortaleza foi mais competente, conseguindo, finalmente, ganhar uma disputa após uma série de derrotas duríssimas. E aí não se discute o mérito, porque o Fortaleza mereceu muito a vitória no primeiro jogo e viu seus batedores irem bem demais neste domingo: Lucero, Pedro Rocha, Ze Welison, Hercules e Pikachu estiveram perfeitos nas cobranças, sem qualquer risco de erro.

Outro aspecto importante da conquista do tricampeonato está no fato do elenco ter sido vítima do ato mais violento da história do país contra uma delegação de futebol. Assim, ter superado o ocorrido naquela madrugada do dia 22 de fevereiro deste ano, no Recife, após jogo contra o Sport, e levantar o troféu da própria competição, poucos meses depois, é algo bastante emblemático. Não se pode esquecer jamais, até porque o Fortaleza precisou - e conseguiu - seguir em frente, apesar dos traumas, sem qualquer ajuda relevante externa do futebol brasileiro.

O número que importa

Com mais uma conquista da Copa do Nordeste, Tinga chegou ao décimo título com a camisa do Fortaleza. Foram seis estaduais (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023) uma Série B (2018) e três títulos regionais (2019, 20222 e 2024).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Ceará encara hoje o Vila Nova, pela Série B, defendendo a posição no G-4. Um empate basta para a equipe ficar entre as quatro melhores após nove rodadas

2. Até agora o Alvinegro jogou três partidas como visitante na competição e fez quatro pontos: uma vitória (Novorizontino), um empate (Operário) e uma derrota (Mirassol)

3. Em bom momento, o time de Mancini tem totais condições de somar ótimo resultado em Goiânia, em que pese os desfalques relevantes de Richard e Jean Irmer