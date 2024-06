Ceará: revés frustrante para o Vila Nova

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Erick Pulga marcou um dos gols do Ceará diante do Vila Nova

A derrota do Ceará para o Vila Nova por 3 a 2, ontem, é daquelas complicadas justamente porque o time não foi inferior ao rival na soma dos dois tempos, mas falhou em momentos cruciais. Defensivamente, o erro do goleiro Bruno Ferreira foi relevante, assim como alguns posicionamentos táticos equivocados. Em proporção parecida, as diversas chances perdidas pela equipe no segundo tempo também impactaram na derrota, como o lance desperdiçado por Saulo Mineiro quando o placar mostrava igualdade em 2 a 2. São os detalhes do futebol. A campanha do Alvinegro na Série B ainda é equilibrada, mas para seguir encostado no G-4 será preciso melhorar como visitante. Em 12 pontos disputados fora de casa, só quatro conquistados. Olhando para o acesso, é preciso mais.

A confusão estabelecida nos bastidores da política interna do Ceará não guarda parâmetro com nada que o clube já viveu. Independentemente das posições de cada um dos lados, fica nítido não existir uma capacidade de diálogo sereno e maduro, cenário que tem um potencial enorme para prejudicar a instituição no presente e no futuro. O direito do voto do sócio-torcedor para as próximas eleições, por exemplo, é assunto com concordância da maioria dos conselheiros, mas há diversos outros pontos com discordâncias profundas. Não sei há tempo, mas o ideal seria uma declaração de paz genuína e muita conversa pensando no bem comum.

O número que importa

O atacante Marinho e o lateral esquerdo Bruno Pacheco conseguiram algo inédito após conquistarem o título da Copa do Nordeste pelo Fortaleza, neste domingo: são campeões da Copa do Nordeste por Ceará e Fortaleza. Marinho ganhou pelo Alvinegro em 2015 e Bruno Pacheco em 2020.

Ainda sobre o tricampeonato da Copa do Nordeste do Fortaleza, apenas Tinga ganhou os três em campo pelo clube. Outros cinco foram bicampeões atuando em 2022-2024: Titi, Moisés, Pikachu, Zé Welison e Hércules

Ter apenas seis atletas que venceram dois ou três títulos de Copa do Nordeste pelo Tricolor mostra bem a rotatividade do elenco, algo bastante normal no futebol brasileiro. Ainda assim, o trabalho é para manter o nível ou melhorá-lo

1. Botafogo-PB segue dominando a Série C. Com 19 pontos, lidera após seis vitórias e um empate, invicto. Ponto alto é o sistema defensivo: só levou quatro gols

2. Luis Guilherme, atacante do Palmeiras, vendido por R$ 170 milhões ao londrino West Ham. Jogadores saindo cada vez mais cedo e quase sem atuar no time principal

3. Cearense Thiago Monteiro aparece na posição 76 do ranking mundial da ATP. É o segundo melhor brasileiro, atrás de Thiago Wild, número 71