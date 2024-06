Corinthians: terceiro clube a tentar contratar Marcelo Paz

Botafogo, Bragantino e mais recentemente o Corinthians. Já são três clubes brasileiros que fizeram tentativas para contar com o trabalho de liderança de Marcelo Paz. A construção da carreira como gestor de futebol do atual CEO da SAF do Fortaleza tem chamado a atenção do mercado e não é de hoje. O crescimento recente do clube é notável, em todos os critérios que se avalie. Os convites, recusados, chegaram por mérito de um caminho conduzido com bastante profissionalismo, habilidade para se cercar de ótimas referências e conhecimento de futebol. São poucos os dirigentes brasileiros que entendem efetivamente do esporte e me refiro a campo e bola, inclusive. Como Paz agrega capacidade ímpar de gerir grupos, se torna um profissional cobiçado em um cenário de SAFs pelo país.

Não é nada fácil trabalhar com futebol. Estamos falando de um esporte com muitas variáveis e onde os erros estão presentes frequentemente. Diferente de empresas vendedoras de produtos ou serviços específicos, por exemplo, um clube precisa dar frutos com vitórias e conquistas. Tudo é realizado em um ambiente de muita pressão externa, demissões frequentes, além de altíssima dependência das escolhas e desempenhos individuais. Não basta apenas fazer tudo certo do ponto de vista organizacional. Quando a bola rola, não existe garantia de sucesso. Assim, quando uma história rara de crescimento perene surge, como é o caso da vivida pelo Fortaleza desde 2018, é natural que se torne um paradigma. É o que tem ocorrido.

É relevante destacar que todos os convites foram recebidos por Marcelo Paz com profundo orgulho, apurei. As recusas são fruto do dirigente entender que ainda há muito trabalho a se fazer no Fortaleza, além de não existir qualquer sentido em sair durante uma temporada. Quando deixou a presidência remunerada do clube e assumiu o cargo de CEO da SAF, Paz também recebeu valorização financeira, algo totalmente dentro do padrão de um mercado valorizado como o futebol de primeiro nível.

O número que importa

A Copa América de futebol masculino começa no próximo dia 20, com 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro, nos EUA, recorde de participantes numa única edição, assim como foi em 2016. Primeiro jogo é Argentina x Canadá. O Brasil estreia diante da Costa Rica, quatro dias depois.

