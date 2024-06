Fortaleza: é urgente a melhora do ataque

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Artilheiro da Copa do Nordeste, Moisés ainda não marcou na Série A 2024

O desempenho ofensivo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro tem chamado a atenção negativamente. Até agora, em sete partidas disputadas, a equipe fez apenas seis gols, uma média inferior a um gol por jogo. O Tricolor não vai mal nas ações ofensivas gerais, afinal, finalizou 91 vezes (entre arremates certos e errados) em seus confrontos, uma média de 13 por jogo, a oitava melhor entre os 20 clubes disputantes da primeira divisão.

O baixo número de gols marcados tem, então, relação direta com a qualidade das finalizações e não com o tamanho da produção de boas oportunidades criadas. São diversas chances reais desperdiçadas, comprometendo resultados, afinal, o sistema defensivo, com apenas cinco gols sofridos, é um dos melhores da competição.

Não há qualquer dúvida da importância de um ótimo desempenho defensivo, mas apenas isso não é suficiente para ganhar jogos, ainda mais no campeonato mais relevante e difícil do País. O Fortaleza, nas sete partidas da Série A até agora, conseguiu apenas duas vitórias, razão pela qual aparece com aproveitamento abaixo dos 50%, totalizando, por enquanto, 47,6% dos pontos.

Ainda sobre os números ofensivos do Fortaleza no Brasileirão, daquelas 91 finalizações totais citadas no parágrafo inicial (os números são do site de estatísticas FootStats), apenas 28 foram corretas, uma das piores médias do torneio, ou seja, quatro por partida. Apenas Cuiabá (adversário do Fortaleza, amanhã), Inter, Vasco, Grêmio e Juventude têm desempenho pior do que o Tricolor no quesito.

O número que importa

Jonathan vai deixar o Ceará. O talentoso zagueiro de 20 anos jogou apenas 13 partidas em 2024, o suficiente para chamar a atenção do Cruzeiro. A Rádio Itatiaia apurou, na noite desta sexta, que o clube vai pagar R$ 8 milhões ao Alvinegro.

A volta de Richard ao gol do Ceará, diante do Brusque, amanhã, é uma boa notícia para o Alvinegro. O goleiro, um dos melhores da Série B, tem sido sinônimo de segurança na temporada. A equipe de Santa Catarina tem apenas seis pontos e venceu uma única vez até agora no torneio. Ainda que atuando fora de casa, é do Ceará a responsabilidade de vitória.

O técnico Mancini, independentemente da escalação escolhida, precisa optar por uma postura corajosa em busca da vitória, retendo a bola e atacando, não apenas usando os contra-ataques. A construção de uma campanha de acesso passa diretamente pela melhora do desempenho como visitante. Por enquanto, o Ceará soma apenas quatro pontos em 12 disputados longe de seus domínios.

Mais 3!

1. Foi excelente a estreia da Alemanha na Eurocopa, nesta sexta. O time fez 5 a 1 na Escócia. Mais do que o placar, chamou atenção o volume de jogo e as perfeitas trocas de passes, com os setores da equipe muito aproximados

2. Ferroviário tem um jogo complicadíssimo hoje, contra o Athletic, fora de casa, pela Série C. O time de Minas Gerais é vice-líder e tem o melhor ataque da competição, com 18 gols. Para se ter uma ideia, o Ferrão fez apenas seis

3. O atacante Júnior Santos saiu do Fortaleza em 2023 bastante criticado e foi atuar no Botafogo. Por lá, caiu nas graças da torcida por seu futebol eficiente e com muita raça. Valorizado, ontem teve seu contrato renovado com o clube do Rio até 2027