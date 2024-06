Fortaleza: os motivos da derrota para o Bahia

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Fortaleza amargou revés diante do Bahia fora de casa

A primeira derrota do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quinta, para o Bahia (1 a 0, em Salvador) tem diversas causas, coletivas e individuais. A primeira delas foi a postura muito defensiva no primeiro tempo, com a escalação inicial composta por quatro atletas no meio-campo reconhecidamente melhores na marcação do que na construção. Se o time pouco sofreu, também nada criou, desperdiçando oportunidade de ser mais agressivo, pressionando um Bahia inoperante. Na segunda etapa, com novo posicionamento, a equipe voltou melhor e conseguiu, tanto pelo centro, como pelos lados, construir ações ofensivas que poderiam tranquilamente ter resultado em gol. Martínez e Breno Lopes falharam nas conclusões. O Bahia também melhorou e igualmente perdeu gols.

Com o jogo mais aberto, os sistemas defensivos foram mais exigidos e começaram a mostrar falhas importantes. Foi nesse ponto que a zaga do Fortaleza errou mais, tanto com Titi, individualmente, como numa péssima marcação coletiva no gol de Jean Lucas, que saiu pelo lado esquerdo da defesa em jogada de Everto Ribeiro. Com a vitória parcial, o Bahia se fechou nos 15 minutos finais por determinação de Ceni. O Fortaleza passou então a agredir com mais pressão e coube a Machuca perder uma chance claríssima, que só não é possível chamar de inacreditável porque o atacante argentino tem dificuldade extrema e conhecida nas finalizações. Erro grave que ajudou a diminuir o aproveitamento do Fortaleza para 47,6%. Agora são sete jogos e apenas 10 pontos somados.

O número que importa

Apenas quatro pontos separam líder e 11º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro depois de nove rodadas. Há um equilíbrio impressionante de forças. Duas vitórias ou duas derrotas seguidas mudam totalmente o cenário. Também por isso, a importância enorme do jogo do Ceará contra o Brusque, no domingo. O Alvinegro tem 15 pontos, na sétima colocação. Caso vença, pode entrar novamente no G-4

A Eurocopa, com 24 seleções, começa hoje. Não há uma destacada favorita, mas Inglaterra, França e Alemanha, nessa ordem, aparecem em todas as casas de apostas e avaliações técnicas como as equipes com mais chances de título. Curioso é que a Alemanha não ganha desde 1996. A França não levanta a taça desde 2000. Já a Inglaterra jamais foi campeã.

Já viu?

Heleno: O Príncipe Maldito. História real de Heleno de Freitas, interpretado por um ótimo Rodrigo Santoro. Excelente jogador do Botafogo e com grande destaque nos gramados e na sociedade carioca na década de 1940, Heleno conviveu com inúmeros problemas por causa de indisciplina. Onde: Apple TV

Mais 3!

1. Mais uma rodada disputada na Série C e os times do Nordeste seguem decepcionando. Apenas um - o líder Botafogo-PB - está no G-8. Os outros sete estão fora do grupo que se classificaria para a segunda fase, portanto

2. Para piorar, a zona de rebaixamento da Terceirona tem três equipes do Nordeste após oito rodadas: Sampaio Corrêa, CSA e Floresta. Restam 11 jogos para cada

3. A décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou ontem com vitória da Chapecoense sobre o Amazonas, fora de casa. Chape é mais um time a entrar na briga pelo G-4