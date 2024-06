Descontrolado, Fortaleza sofre humilhação; Ceará e Ferrão também perdem

Foto: AssCom Dourado Jonathan Cafu e Bruno Pacheco disputam lance no jogo Cuiabá x Fortaleza, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Quando Renato Kayzer e Brítez foram expulsos corretamente neste domingo, contra o Cuiabá, mostrando descontrole emocional grave, o Fortaleza já perdia para o Cuiabá por 3 a 0, ainda no primeiro tempo. O Tricolor fazia partida pavorosa, certamente a pior sob o comando de Vojvoda em mais de três anos. Uma atuação desastrosa sob qualquer aspecto que se possa avaliar um time de futebol: tático, técnico, individual e comportamental, como todo mundo que acompanhou a partida notou.

Foi um desempenho alarmante e exige da diretoria uma reação imediata para tentar entender todos os motivos causadores de uma situação de desonra esportiva tão efetiva. O 5 a 0, placar final, foi pequeno perto do que poderia ser.

Desde o começo da atual temporada, o Fortaleza tem colecionado bem mais partidas ruins do que boas, mas o ocorrido em Cuiabá também requer da comissão técnica medidas de avaliação contundente. É um aviso evidente da necessidade de uma correção de rota enquanto ainda há tempo, especialmente na Série A, o principal campeonato disputado pelo Fortaleza. Agora, em 24 pontos disputados, o time somou apenas 10, aproveitamento baixo de 41%.

Ainda sobre as expulsões de Kayzer e Brítez, é preciso punição disciplinar do clube. É inadmissível comportamento tão infantil e descontrolado. Caso não faça nada, a diretoria será omissa e passará um recado de concordância com absurdos.

Relevante destacar também a postura de liderança de Tinga, por mais que tenha tido atuação ruim. O lateral fez questão de falar para a torcida ao final do jogo. Criticou as expulsões dos companheiros de time, pediu desculpas usando as palavras "vexame" e "vergonha". Concretizou o dever de um capitão muito ganhador com o clube, com honra e brio.

O número que importa

Nos sete jogos da Eurocopa disputados até agora, foram marcados 22 gols, ótima média de mais de três por partida. Nenhuma zebra foi registrada, com vitórias de Alemanha, Inglaterra, Holanda, Suíça, Itália e Espanha.

Também no domingo, derrota do Ceará, desta vez uma equipe do Z-4 na Série B. O revés para o Brusque por 1 a 0 foi absolutamente justo diante de um cenário em que a equipe de Mancini não criou nada relevante ofensivamente, com exceção de uma ou outra oportunidade de Lourenço. O Alvinegro não soube jogar, esteve disperso ofensivamente, sem criatividade e atuando de forma burocrática. Resultado péssimo, empurrando o time para a nona colocação da competição, com 14 pontos, e numa sequência de duas derrotas. O momento não é bom.

E como a vida dos times cearenses nas três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro não foi nada fácil na rodada, o Ferroviário perdeu para o líder Athletic, na Série C, por 3 a 1. Era o resultado mais provável da rodada, diante do momento excelente da equipe mineira, ainda mais atuando em casa. Com 21 gols marcados, joga um futebol ofensivo e muito agradável, sob comando do ex-atacante Roger.

Mais 3!

1. Botafogo lidera a Série A com 19 pontos e méritos evidentes. Tem jogado bem ofensivamente e, não por acaso, marcou 16 gols, melhor ataque da competição

2. Felipe Melo voltou a ser notícia pelo comportamento lamentável, ao agredir assessor de imprensa do Atlético-GO na derrota do Fluminense. STJD vai agir com rigor?

3. O ótimo Hugo Calderano voltou a ganhar um torneio WTT no tênis de mesa, desta vez na Eslôvenia.