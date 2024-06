Futebol cearense: o dia depois de amanhã

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Ceará, de David Ricardo, jogou muito mal na derrota para o Brusque

Para quem gosta de um bom filme catástrofe, O Dia Depois de Amanhã é uma ótima referência. Lançado em 2004, dirigido pelo alemão Roland Emmerich e tendo no elenco Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal e Emmy Rossum, o enredo mostra o planeta numa crise climática surreal, vivendo uma espécia de Nova Era Glacial, obrigando a população mundial a se deslocar desesperadamente.

Os efeitos especiais da destruição são muito bons, por mais que a história tenha alguns absurdos. Escrevi sobre o filme fazendo um paralelo desproporcional ao que o futebol cearense viveu após um fim de semana péssimo para Ceará, Ferroviário e Fortaleza, derrotados fora de casa. No dia seguinte, os clubes reagiram de forma diferente, na proporção de como sentiram os insucessos.

A goleada sofrida pelo Fortaleza diante do Cuiabá (5 a 0) provocou reação imediata da diretoria, comissão técnica e jogadores (na fala de Tinga), que pediram desculpas e calma publicamente, buscando fazer o torcedor acreditar no processo de reação, afinal, quarta-feira já tem partida em casa, contra o Grêmio. A torcida, no geral, está indignada com o desempenho, obviamente.

Foi uma humilhação grande, tanto no placar, como na atuação e no destempero. Internamente não há dúvida que diversas conversas ocorreram e o processo de avaliação é contínuo. O Tricolor tem feito um ano com diversas atuações ruins. A correção de rota é urgente porque a Série A não leva desaforo e uma eventual queda para a Série B traria um impacto péssimo.

No caso do Ceará, a derrota para o Brusque por 1 a 0 — time ruim tecnicamente e que não vencia há dez partidas — mostrou uma equipe sem brio, com ausência de energia e criatividade para se adaptar aos desafios em Santa Catarina. O conformismo geral também tomou conta do clube, que agora soma duas derrotas seguidas e despencou para o nono lugar na Série B. As discussões políticas e as negociações de venda de jogadores (Jonathan já foi e agora Pulga tem proposta do Corinthians) estão tomando toda a atenção, algo preocupante.

O número que importa

Com a demissão de Gerson Gusmão do Confiança, confirmada nesta segunda-feira, já são 10 treinadores demitidos na Série C. O bizarro: o torneio não tem nem nove rodadas completadas.

O Ferroviário, por sua vez, segue na luta para não ser rebaixado para a Série D. Matematicamente ainda há chance de classificação para a segunda fase, mas o foco é a permanência. A equipe foi inteiramente dominada pelo Athletic na derrota por 3 a 1 e a reação é aquela de sempre: seguir trabalhando para somar os pontos necessários. O time está na 15ª colocação, mas há duas equipes com menos jogos do que o Ferrão na classificação. Todo cuidado é pouco.

Mais 3!

1. Mudança de rumo relevante na carreira do jovem lateral direito do Sport, Pedro Lima. O jogador de 17 anos foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, e não mais ao Chelsea, comunicou o clube pernambucano.

2. A polêmica ida — ou não — do atacante Dudu do Palmeiras para o Cruzeiro é uma aula de como um jogador não deve se portar. Profissionalismo zero.

3. O Cuiabá tem 11 gols na Série A em nove partidas. Ficou seis jogos sem balançar as redes e em duas partidas, vitórias contra Criciúma e Fortaleza, marcou cinco gols. Fez um na derrota para o Cruzeiro também.