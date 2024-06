Ceará precisa evitar saída de Erick Pulga

Foto: AURÉLIO ALVES Pulga é jogador e também torcedor declarado do Ceará

A janela se aproxima. A partir do dia 10 de julho e até o dia 2 de setembro, os clubes brasileiros estão livres para contratações. O Ceará, além de precisar se reforçar com qualidade para a continuação da Série B, tem uma missão essencial: garantir a permanência de Erick Pulga no elenco.

Não vale a pena para o Alvinegro — financeira e tecnicamente — perder o atleta agora. Apesar do jogador ter dois gols e uma assistência na Série B, números não chamativos logo de cara, suas atuações têm sido muito importantes quando a análise finca na dinâmica de jogo, participação tática, talento para abrir defesas bem postadas com dribles e movimentação, além da participação nas principais ações ofensivas da equipe.

Pulga tem contrato com o Ceará até o dia 31 de dezembro de 2025. Não é um prazo longo, efetivamente. O clube, na negociação para adquirí-lo no ano passado, ficou com 40% do total de seus direitos econômicos. O Atlético-CE permaneceu com 50% e os outros 10% com o Ferroviário (que ate já negociou com um empresário, como contei detalhes aqui na coluna semana passada).

O valor oferecido pelo Corinthians é de R$ 16 milhões, cabendo ao Ceará, pela divisão acima, R$ 6,4 milhões. Os dirigentes, entretanto, estipularam o valor de R$ 21 milhões para a venda (R$ 8,4 milhões ficando no Ceará), mas só aceitam liberar o atleta no começo de 2025.

A exigência do Ceará faz sentido, mas não é fácil. Os interessados querem o reforço imediatamente, mas a diretoria entende o quão fundamental é o atleta para a missão do acesso, agora mais dificultada com as duas derrotas seguidas para Vila Nova e Brusque. Sem Pulga a partir de julho, o cenário seria ainda mais complicado, razão pela qual o Alvinegro terá que agir, tanto convencendo o atleta a ficar (se ele insistir para sair, a coisa complica), como nas tratativas com os clubes — além do Corinthians — dispostos a pagar.

Ainda sobre o tema negociação de atletas, o Fortaleza comunicou oficialmente que o goleiro Santos não está disponível para o mercado. As equipes do Corinthians e do Santos mostraram interesse real no atleta, que deseja ficar no Tricolor. Para encerrar propostas e especulações, a opção foi pela oficialização da permanência do até agora reserva de Vojvoda. Não se sabe se a atuação insegura de João Ricardo na goleada sofrida contra o Cuiabá, no domingo, será suficiente para o técnico argentino mudar de ideia. Seja como for, é relevante para o Fortaleza ter dois bons goleiros disputando posição.

Já viu?

MENINA DE OURO. Clint Eastwood é Frankie Dunn, treinador de boxe aposentado. Quando ele resolve ajudar a jovem Maggie no esporte, uma relação marcante acontece. A execução é brilhante e ganhou o Oscar de melhor filme em 2005. ONDE: Max e Prime

Mais 3!

1. De onde menos se esperava, surgiram dois jogos de futebol espetaculares nesta terça-feira, um na Eurocopa e outro na Série B, somando 10 gols

2. Na Euro, a vitória da Turquia sobre a Geórgia, por 3 a 1, foi um dos grandes jogos do ano. Jogadas maravilhosas, golaços, gols perdidos e defesas impressionantes. Altíssimo nível em um gramado de dar inveja na Alemanha

3. Na Série C, empate insano entre Guarani e Ituano. Um 3 a 3 com cinco gols no segundo tempo, quatro deles nos últimos 15 minutos. Se faltou primor técnico, sobrou diversão