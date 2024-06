Fortaleza e Ferroviário fizeram o que era preciso

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Lucero marcou o gol da vitória do Fortaleza no duelo tricolor

Depois do caos vivido em Cuiabá, o Fortaleza precisava vencer o Grêmio no Castelão (mais uma vez com um gramado péssimo), independentemente do desempenho. A reação tinha razões imediatas e foi exatamente o que ocorreu, três pontos após o 1 a 0. O primeiro tempo não foi bom ofensivamente. Os quase 17 mil torcedores viram uma atuação burocrática, lenta, sem movimentação adequada, mas um pênalti corretamente marcado permitiu a vantagem, gol de Lucero.

Na segunda etapa, já com um jogador a mais (Pepe foi bem expulso), o Fortaleza aproveitou os espaços para trabalhar e produziu ações ofensivas importantes, mas desperdiçou todas, algo recorrente. Poderia ter garantido a vitória com mais sossego e por muito pouco não levou o empate, que seria devastador.

Agora, com 13 pontos em 27 disputados, o Fortaleza sobe para 48% de aproveitamento na Série A, voltando a balançar a rede adversária depois de quase 300 minutos de jejum. Não ter sofrido gol também foi relevante, especialmente depois dos cinco contra o Cuiabá. O clichê da retomada da confiança faz todo sentido numa hora dessa.

Em relação ao Ferroviário, importantíssima vitória sobre o São José por 3 a 2, no PV. Time subiu para 11º lugar, se afastou do Z-4. Pela primeira vez, a equipe marcou três vezes na atual edição da Série C. Também foi a noite de Ciel, fazendo seu primeiro tento na competição e com participação decisiva no resultado. Quem foi bem demais: Marciel jogou muita bola. Gabryel Martins é outro merecedor de elogios

O número que importa

O atacante Lucero chegou a 40 gols pelo Fortaleza com o tento marcado diante do Grêmio, cobrando pênalti. Marca relevante do argentino, em 99 partidas pelo clube. Quase um gol a cada dois jogos do atleta estrangeiro com mais gols na história do clube

Por causa do confronto Santos e Goiás, ontem, o Ceará não consegue retornar ao G-4 da Série B nesta rodada, ainda que vença o Sport, hoje. A vitória sobre o time pernambucano é de importância enorme no Castelão, independentemente da colocação. É preciso resgatar a confiança após duas derrotas seguidas e ficar sempre no grupo de cima da classificação.

Já viu?

Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Ótima comédia sobre basquete, com Wesley Snipes e Woody Harrelson. Lançada em 1992, mistura esporte e humor, contando a jornada de um apostador atrapalhado e um jogador talentoso nas quadras. Onde: Google Play

Mais 3!

1. Campeã do mundo, a Argentina abre a Copa América hoje, contra o Canadá. É a seleção favorita e terá todas as atenções, também pela presença de Messi.

2. Líder da Serie C, o Athletic tem o melhor ataque do Brasil incluindo as três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. São 21 gols marcados em oito jogos, média altíssima de 2,6 por partida.

3. João Fonseca, talentoso tenista brasileiro de 17 anos, ganhou vaga para o qualifying (torneio classificatório) de Wimbledon. Indo bem, entra na chave principal de um torneio Grand Slam pela primeira vez.