Ceará: empate ruim e queda na tabela

Diante de um Sport com diversos desfalques, o Ceará não passou de um empate sem gols, ontem, no Castelão. O resultado é ruim, faz o time cair uma posição na tabela, agora apenas o 10º da Série B. O equilíbrio na classificação existe, mas são três jogos seguidos do Alvinegro sem vencer, somando um ponto nos nove mais recentes disputados.

A lentidão das ações ofensivas chamou atenção negativamente, especialmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, as três chances mais relevantes do Ceará foram desperdiçadas por falta de competência. O Sport perdeu duas boas oportunidades também. Foi uma partida de baixo nível técnico e o resultado agradou muito mais os visitantes. O time de Mancini precisa reagir o quanto antes.

A edição 2024-2025 do Anuário do Ceará será lançada no próximo dia 1º de julho, em solenidade no buffet La Maison. A obra homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que ganha capítulo especial. São 680 páginas, divididas em 14 capítulos. Dentre eles, há um muito relevante, totalmente dedicado ao futebol cearense, reunindo informações precisas sobre a história das equipes, a evolução dos escudos e composições das diretorias. Uma ampla lista de todos os clubes das três séries da Federação Cearense de Futebol (FCF) também está presente.

É a terceira edição do Anuário que conta com o mais completo guia sobre o futebol cearense, importantíssimo na sociedade em seus diversos aspectos comportamentais e econômicos. É notório o crescimento de Fortaleza e Ceará nos 10 anos mais recentes, ganhando destaque regional, nacional e internacional. Tive a honra de ser convidado pelo editor Jocélio Leal e colaborei com o artigo "O desafio de seguir evoluindo", trazendo análise da conjuntura do futebol cearense.

O número que importa

Dos 40 gols marcados por Lucero com a camisa do Fortaleza, sete foram batendo pênalti. Ele nunca perdeu uma cobrança. Obviamente esses números são das conversões no tempo normal, não nas disputas de desempate.

Do que vi da Eurocopa até agora — competição tem tido jogos excelentes — Alemanha e Espanha são as seleções mais fortes, dominantes, atuando com segurança defensiva e protagonismo ofensivo. Entraram em campo duas vezes e ganharam ambas, com ótimo futebol. A Espanha fez quatro gols e não sofreu nenhum. A Alemanha marcou sete e tomou um.

Gostei muito da Argentina na vitória por 2 a 0 sobre um violento Canadá, estreia da Copa América, ontem, em Atlanta-EUA. Depois de um primeiro tempo mais burocrático, a segunda etapa da atual campeã do mundo foi excelente, com um Messi líder, participativo e decisivo nos passes. O time está confiante e muito consistente. Alvarez e Martinez marcaram. O Brasil estreia no dia 24, contra a Costa Rica.

Mais 3!

1. Volante do Vitória e ex-jogador do Ceará, Willian Oliveira já tem cinco gols na Série A, um dos artilheiros da competição. Emocionado, chorou ontem após o triunfo sobre o Atlético-MG por 4 a 2, quando marcou duas vezes

2. Zona de rebaixamento da Série A tem, neste momento, a seguinte composição: Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Para alguns, um sonho. Para outros, um pesadelo

3. David Luiz fez um belo gol de cabeça no Maracanã e o jogo terminou segundos depois. Vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, ontem, numa partida muito boa, deu a liderança isolada da Série A ao Flamengo, com 21 pontos