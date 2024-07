Fortaleza: força em casa é o motor da boa campanha na Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Torcida tem tido papel importante na campanha do Fortaleza em casa

Os três primeiros jogos do Fortaleza como mandante na atual Série A terminaram em empates, todos por 1 a 1, contra Cruzeiro, Bragantino e Botafogo. A equipe conseguia sair na frente, mas não sustentava o resultado. A frustração era grande para o torcedor, principalmente porque ter uma campanha positiva em casa é absolutamente essencial para o objetivo de ficar sempre na primeira página da classificação.

A situação, entretanto, mudou para melhor. Agora já são cinco vitórias seguidas no Brasileirão atuando no Castelão e em quatro delas sem sofrer gol. Com 75% de aproveitamento, a equipe tem o sétimo melhor desempenho como mandante da competição. São 18 pontos somados em 24 disputados. Uma força que sustenta a boa campanha até aqui.

Vojvoda e o elenco conseguiram encontrar o equilíbrio nas atuações em casa. Existe confiança e protagonismo, como na partida contra o Fluminense, domingo passado. O time soube trabalhar bem a bola, teve calma para criar diversas oportunidades e alternativas ofensivas, correndo muito poucos riscos defensivos.

Fora de seus domínios, entretanto, o Fortaleza tem problemas. Há uma inconsistência nítida nos jogos. A postura é bastante diferente. O time é o segundo pior ataque atuando longe de casa no Brasileirão. Fez apenas três gols e tomou 10, somando cinco pontos em 18 disputados. É onde a comissão técnica vai precisar atuar mais neste momento, justamente visando gerar situações de jogo que permitam ao clube melhorar o aproveitamento como visitante.

O número que importa

O Ceará é o quarto time que mais finaliza na Série B. São 199 em 14 jogos. Não por acaso, a equipe tem o segundo melhor ataque da Série B. O problema da campanha é defensivo. São 18 gols tomados, terceira pior defesa

Técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior resolveu fazer uma rodada de entrevistas nesta segunda-feira. O objetivo: gerenciar a crise logo após a eliminação para o Uruguai, na Copa América. Das declarações, pouco se aproveita, afinal, o próprio treinador disse não se arrepender de nenhuma decisão. De toda forma, ser eliminado nos pênaltis para uma equipe superior é o menor dos problemas. O mais grave foi o desempenho ruim contra equipes muito mais fracas, apesar do bom tempo de treinamento. Isso ele não conseguiu explicar.

Já viu?

Federer: 12 dias finais. É brilhante e emocionante o documentário sobre os derradeiros dias que antecederam a aposentadoria de Roger Federer, em 2022, após um torneio em Londres. Com acesso total dos realizadores do filme aos bastidores, temos a chance de ver depoimentos inéditos e ótimas histórias de um dos maiores esportistas de todos os tempos. Onde: Prime Vídeo

Mais 3!

1. É impressionante o desempenho defensivo da Ferroviária na Série C. São oito jogos seguidos sem tomar gol. O time está no G-8 desde o começo do torneio

2. Lucero chegou aos 20 gols na temporada, segundo artilheiro do Brasil. Pedro, do Flamengo, é o primeiro, com 25. Ambos se enfrentam na quinta-feira

3. Em Wimbledon, Sinner, Djokovic e Alcaraz, os três melhores do mundo, estão nas quartas de final. Sinner e Alcaraz de um lado da chave. Djoko, do outro