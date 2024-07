Ceará: problema maior é a defesa, não o ataque

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Técnico Léo Condé tem muito trabalho pela frente no Ceará

Nada mais comum do que ouvir críticas severas ao desempenho do ataque do Ceará na atual Série B, mas a produção ofensiva da equipe está muito longe de ser a principal responsável pela campanha irregular, que coloca o clube numa modesta 11ª colocação. É o sistema defensivo o grande problema e deve ser o foco da nova comissão técnica, agora liderada por Léo Condé.

A estrutura de marcação do Alvinegro está completamente desorganizada — para além das falhas individuais constantes — e do legado deixado por Mancini pouco se aproveita. São 18 gols sofridos em 14 partidas, melhor apenas do que Ituano e Guarani. O Ceará saiu de campo sem sofrer um ou mais gols somente em quatro jogos até aqui na competição, cenário que está comprometendo as chances de acesso.

Fora o necessário trabalho de campo com o atual elenco, outro ponto fundamental é a chegada de atletas resolutivos. A diretoria terá que ser extremamente competente na atual janela, quando a proibição de contratar imposta pela Fifa (de novo) for derrubada. Não me refiro apenas a jogadores com obrigação defensiva, até porque o coletivo precisa funcionar para uma equipe sofrer menos gols. O mecanismo de marcação está muito equivocado, enquanto o ataque vai tomando porradas constantes — está longe de ser perfeito, evidente —, mas é o segundo mais produtivo da Série B, com 20 gols marcados.

Para reagir na competição, que não tem nenhum super time, mas está extremamente equilibrada, também é fundamental ao Ceará melhorar o desempenho como visitante. São apenas quatro pontos ganhos em 18 disputados. Não há como conseguir o acesso sem avançar fora de casa.

O número que importa

A melhor defesa da Série B é a do Operario-PR. A equipe sofreu só nove gols. A campanha não é melhor porque o ataque só marcou nove também. Assim, um time formado pelo ataque do Ceará e a defesa do Operário-PR estaria na liderança folgada do torneio.

A Espanha, com muito mérito, está na final da Eurocopa, após bater a França nesta terça-feira, na semifinal, por 2 a 1. A virada no placar ocorreu com talento individual e bastante organização tática. Depois de seis anos maravilhosos — campeã da Euro em 2008, da Copa do Mundo em 2010 e novamente da Euro em 2012 —, a equipe colecionou fracassos por mais de uma década. Ficou presa a um sistema de jogo que não mais funcionava. Eram muitos passes e pouca efetividade, mas se reinventou contando com uma geração jovem e brilhante, além de um técnico até então desconhecido.

Luis de la Fuente tinha trabalhos relevantes nas categorias de base no país e conseguiu impor na seleção principal um futebol rápido, com grande aceleração nas transições e jogadas constantes pelo lado, também tomando conta da defesa. Não por acaso foram 13 gols marcados e seis vitórias em seis jogos na Euro. A Espanha é favorita ao título, independentemente do adversário na final de domingo ser a a Holanda ou a Inglaterra, que jogam hoje na outra semifinal.

Mais 3!

1. O Botafogo-PB continua como o único clube nordestino no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Os outros sete estão entre a 11ª e a 18ª colocações

2. Secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá esteve no Castelão, domingo passado, acompanhando seu time de coração, o Fluminense, na derrota para o Fortaleza

3. Por falar em Fortaleza, o time tem a quarta melhor defesa da Série A (sofreu 14 gols) e o sexto pior ataque (também marcou 14 vezes)